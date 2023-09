Slovencem v košarki 3x3 bron na MSP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska reprezentanca v košarki 3x3 je na svetovnem prvenstvu za igralce do 18 let v Debrecenu na Madžarskem osvojila bronasto kolajno. V napeti tekmi za bron so Slovenci premagali Estonce s 16:15. Z devetimi točkami se je na tekmi izkazal Jure Rener.

Zadnji dan so Slovenci odigrali tri tekme. V četrtfinalu so Enej Geržel, Filip Razdevšek, Jure Rener in Erik Gustin ugnali Latvijce z 18:13.

V polfinalu je Slovenija izgubila s Francijo kar s 15:21, v malem finalu pa so nato padli Estonci. Zlato so osvojili Nemci, ki so z 20:18 v finalu ugnali Francoze.

Že omenjenemu Renerju je na turnirju pripadlo še eno pomembno priznanje, saj je bil skupaj s Francozom Evanom Boisdurjem s 34 koši najboljši strelec turnirja.

V ženski konkurenci so zmagale mlade Američanke pred Francozinjami in Japonkami.