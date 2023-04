Marihuana za igralce lige NBA odslej dovoljena?

Vodstvo lige NBA ne bo več testiralo igralcev, ali so pod vplivom marihuane, poroča The Athletic. Gre za določilo, ki je vključeno v novo kolektivno pogodbo lige NBA in združenja profesionalnih igralcev košarke NBPA.

Liga in združenje igralcev morata še vedno ratificirati nov dolgoletni dogovor. Ta bo vključeval klavzulo, ki bo odstranila marihuano iz ligaškega programa testiranja drog, igralci pa ne bodo več kaznovani za kajenje marihuane ali uporabo izdelkov z vsebnostjo THC, poroča The Athletic. Združenje igralcev NBPA ni razkrilo podrobnosti o dogovoru in je v izjavi na Twitterju zapisalo: "Določene podrobnosti bodo na voljo, ko bo dokončan seznam pogojev."

Prejšnja politika lige NBA o marihuani je bila bolj stroga. Igralca, pri katerem so ugotovili, da je kadil marihuano, so po prvi kršitvi vključili v program zdravljenja in svetovanja, po drugi kršitvi je moral plačati globo v višini 25.000 ameriških dolarjev, v primeru tretje kršitve pa so mu izrekli prepoved igranja na petih ligaških tekmah.

Približno 21 zveznih držav ZDA, posebno okrožje Washington in ozemlje Guam so v celoti legalizirali rekreativno in medicinsko uporabo marihuane, po poročanju ESPN pa je uporaba THC zakonita v 73,7 odstotka vseh zveznih držav z moštvi NBA.

Nekdanji igralci lige NBA so podprli legalizacijo marihuane, vključno z J. R. Smithom in Alom Harringtonom, ki sta leta 2019 lobirala za legalizacijo v New Yorku. Harrington je sicer za revijo GQ povedal, da 85 odstotkov igralcev NBA kadi ali uporablja "neko obliko konoplje".

Zaradi uporabe marihuane so v ligi NBA v zadnjih letih kaznovali devet igralcev. Nazadnje so Malika Beasleyja po aretaciji zaradi posedovanja marihuane in prikrivanja ukradene lastnine suspendirali z 12 tekmami brez plačila v sezoni 2020/21, kar ga je stalo 1,1 milijona dolarjev. Beasley je igral pri Minnesota Timberwolves. Dion Waiters je bil v sezoni 2019/20 suspendiran brez plačila za deset tekem, potem ko je v letalu doživel napad panike, ker je zaužil hrano, ki je vsebovala THC. Waiters je igral pri Miami Heat. Med igralci, ki jih je liga NBA kaznovala zaradi uporabe marihuane, so bili tudi Al Jefferson, J. J. Hickmon, J. R. Smith, Larry Sanders, Arnett Moultrie, Terrel Harris in Maurice Taylor.