Krka po zmagi do drugega mesta, znani četrtfinalni pari

Košarkarji Krke za so za konec drugega dela ugnali Helios in si zagotovili drugo mesto. V četrtfinalu jih čaka Šentjur. Cedevita Olimpija se bo udarila s Hopsi. Foto: Vid Ponikvar

Na zadnjih tekmah lige Nova KBM za prvaka so v soboto do zmag prišli košarkarji Krke in Ggd Šenčurja, že v četrtek pa je slavila Cedevita Olimpija, ki je končala na prvem mestu. Ljubljančani se bodo v četrtfinalu pomerili z drugim moštvom lige za obstanek Hopsi Polzelo. Krko čaka četrtfinale proti Šentjurju, Rogaški bo nasproti stal Terme Olimia Podčetrtek, Helios pa se bo za polfinale pomeril s Šenčurjem. V četrtfinalu, ki se bo začel v torek, bodo igrali na dve zmagi.