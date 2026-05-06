V noči na četrtek bosta v končnici lige NBA odigrani dve tekmi. Vroči New York bo skušal podvojiti prednost proti Philadelphii, San Antonio pa izenačiti rezultat v zmagah na 1:1 proti Minnesoti. Lakersi, ki pogrešajo Luko Dončića vse od začetka aprila, bodo v Oklahoma Cityju znova na delu v noči na petek. Legendarni zvezdnik lige NBA Paul Pierce opozarja in pojasnjuje, kaj bi se lahko zgodilo slovenskemu virtuozu, če se bo med serijo s prvaki vrnil na parket.

Magic Johnson velja za klubsko ikono Jezernikov in enega najbolj priljubljenih košarkarjev vseh časov. Foto: Guliverimage Na drugi strani velike luže še vedno odmeva uvodna zmaga OKC proti Lakersom (108:90). Čeprav so Jezerniki izgubili, po začetnem vodstvu 7:0 pa na koncu zaostali za 18 točk, so prejeli pohvalo legendarnega zvezdnika Magica Johnsona. Ikona Lakersov je izpostavila zlasti na prispevek v obrambi, kjer so Redickovi varovanci omejili branilce naslova na 108 točk. Za kaj več pa je v uvodnem dejanju konferenčnega polfinala primanjkovalo točk Jezernikov. Dali so jih le 90, o tem, kaj so najbolj konkretno pogrešali, pa je bil iskreno jasen LeBron James. Pogrešali so vedno pomemben prispevek Luke Dončića, najboljšega strelca lige NBA, ki ga pogrešajo na parketu vse od 2. aprila.

Največje težave Lakersov so tako povezane z učinkovitostjo napada, kjer se še ni prebudil povratnik Austin Reaves. Odigral je šele tretjo tekmo po vrnitvi, a imel zelo klavrn met iz igre (3-16) in tekmo končal pri skromnih osmih točkah. "Moram poudariti, da so Lakersi dobro igrali v obrambi. Zmanjkalo jih je le v napadu, kjer niso zmogli pokazati več proti svetovnim prvakom," je prek družbenih omrežij poudaril Johnson.

Da so se Jezerniki potrudili v obrambi, priča tudi izkupiček Shaija Gilgeous-Alexandra. Prvi kandidat za priznanje igralca MVP je prvič v tej sezoni na srečanju dosegel manj kot 20 točk. Dal jih je 18, pri tem izgubil tudi sedem žog, a je v dvorani Paycom Center odločila daljša in kakovostnejša klop OKC.

Pierce: To ne bo isti Luka

Paul Pierce je leta 2008 pomagal Bostonu do naslova. Takrat je bil tudi igralec MVP finala lige NBA. Foto: Guliverimage Navijači Lakersov – podobno velja kar za celotno košarkarsko javnost – se z zanimanjem sprašujejo, kako bi se razpletlo srečanje, če bi lahko gostje računali tudi na Luko Dončića. Ta po poškodbi stegenske mišice druge stopnje še čaka na zdravniško zeleno luč. Po nekaterih napovedih – iz kluba so glede tega zelo skrivnostni in skopi s podajanjem časovnic – bi se lahko pridružil soigralcem že konec tedna na tretji tekmi serije v mestu angelov.

Kakorkoli že, legendarni zvezdnik Bostona Paul Pierce ima o tem svoje mnenje. Zaveda se znanja in kakovosti, ki ju premore 27-letni Ljubljančan, a tudi opozarja, da bi košarkarski svet spremljal bistveno drugačnega Dončića od tistega, ki je navduševal marca in pomagal Lakersom do imenitnega izkupička 15-2. Pri tem pa tudi opozarja, da bi trda, agresivna in neugodna obramba Oklahome Cityja, katere simbol je s številnimi umazanimi žavbami namazan specialist za obrambno igro Luguentz Dort, še kako vplivala na predstavo Slovenca.

"Ne moreš kar vstati iz naslonjača in zaigrati proti OKC," je povedal Pierce v podkastu No Fouls Give. "Med ljudmi prevladuje mnenje, da se bo ob vrnitvi pojavil stari Dončić, a ne bo ravno tako. To ne bo tisti Luka. Ne bi hotel videti, kako bi Lu Dort pokrival Luko Dončića, ki bi se ravno vrnil po poškodbi. Ne bi hotel tega gledati. Želel bi si, da bi Lakersi ob Dončićevi vrnitvi igrali proti drugemu tekmecu, na primer Denverju. Vsi drugi bi bili primernejši kot OKC," je 48-letni Američan prepričan, da bodo prvaki s svojo obrambo prehud zalogaj za najboljšega strelca lige NBA, ki bi moral po vrnitvi na parket začeti od ničle in skušal čim prej najti svoj ritem.

"Če bi bil sam poškodovan in bi se nato vrnil na parket sredi serije proti ekipi, polni lačnih hijen, željnih uspeha v končnici lige NBA, v kateri je toliko odličnih obrambnih igralcev, ne bi bil presenečen, če bi metal iz igre pet od 28," je Pierca strah za Dončića, saj ga bodo Lakersi, če se bo vrnil v tej seriji proti OKC, vrgli med "lačne hijene".

Vroči New York želi še izboljšati rekord

Jalen Brunson je bil v prvi tekmi nerešljiva uganka za Kellyja Oubreja Jr. Foto: Reuters V noči na četrtek bosta v ligi NBA odigrani dve tekmi. New York igra v zadnjem obdobju kot prerojen. V tej sezoni je že osvojil pokal lige NBA, zdaj cilja še na večjo nagrado. V uvodnem dejanju konferenčnega polfinala se je doma znesel nad 76ersi (137:98), Dončićev nekdanji soigralec in dober prijatelj Jalen Brunson pa je dosegel 35 točk, od tega kar 27 v prvem polčasu. Kratkohlačniki so zmagali štirikrat zapored v končnici lige NBA, vpisali pa se tudi v zgodovino kot prva ekipa, ki je v play-offu nanizala tri zmage za najmanj 25 točk. Za razliko od prve tekme bo tokrat 76erse v "velikem jabolku" vodil glavni trener Nick Nurse. Prvo tekmo v dvorani Madison Square Garden je izpustil, saj se je v zvezni državi Iowa udeležil pogreba svojega starejšega brata Steva Nursa.

Spursi bodo skušali v San Antoniu skupen rezultat v zmagah proti Minnesoti izenačiti na 1:1. Mladi francoski orjak Victor Wembanyama je na prvi tekmi (102:104) podelil kar 12 blokad, kar je nov rekord končnice lige NBA, a se Spursom ni izšlo. Ob zvoku sirene je Julian Champagnie zgrešil trojko za zmago. Meti z razdalje so na prvi tekmi nagajali Ostrogam, Wembanyama je na primer za tri točke metal poraznih 0-8.

Pri gostih bi lahko znova zaigral Anthony Edwards, ki ga ovira poškodba kolena, a je na prvi tekmi vstopil v igro s klopi in dosegel 18 točk. Tako je zapolnil vrzel ob odsotnosti Aya Dosunmuja, junaka prve serije proti Denverju, ki je izpustil dvoboj v Teksasu zaradi poškodbe mečne mišice.

Liga NBA, končnica, 6. maj:

Pari drugega kroga končnice: Zahod: San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /0:1/

Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /1:0/ Vzhod: New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /1:0/

Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /1:0/ / / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1 Pari prvega kroga končnice: Zahod:



Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/ Vzhod:



Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /4:3/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /4:3/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:4/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/

Preberite še: