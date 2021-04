Raznovrstni Dončić ni zaustavil newyorškega naleta

V noči na soboto so pod severnoameriškimi koši nastopili vsi trije člani zlate slovenske reprezentance. Luka Dončić (22 točk, 19 asistenc, 8 skokov) je moral z Dallasom priznati premoč New Yorku. Tudi Goran Dragić (15 točk) ni mogel preprečiti poraza Miamija na gostovanju v Minnesoti. Vlatko Čančar pa je ob visoki zmagi Denverja dosegel štiri točke.

Zmagoviti met Luke Dončića ob zvoku sirene za zmago Dallasa proti Memphisu je še dolgo krožil po spletu, a slovenski zvezdnik je moral 48 ur pozneje svojo energijo vložiti v naslednjega tekmeca. New York je upravičil status vročega moštva. V Dallasu je slavil še peto zmago v nizu (118:109), tako da je tudi Dončić le z grenkim priokusom pogledal proti statistiki. Ta je sicer razkriva, da je izenačil svoj osebni rekord v asistencah. Soigralcem je namreč namenil kar 19 podaj, po katerih so dosegli koše. Sam je bil strelsko tokrat nekoliko pod svojim povprečjem, v prvi vrsti zaradi slabšega meta za tri točke. V dobrih 38 minutah je tako dosegel 22 točk (met za tri točke 2:9, za 2 točki 5:7, prosti meti 6:10), zbral pa je še osem skokov.

Toda za razliko od Dallasove zmage proti Memphisu je bil junak večera tokrat vendarle nekdo drug. Julius Randle. Razigrani 26-letni krilni center New Yorka je tudi proti Dončićevi ekipi potrdil izjemno formo. Potem ko je prvakom iz Los Angelesa natresel 34 točk, New Orleansu pa dve manj, je tokrat tekmo končal pri kar 44 točkah (6 zadetih trojk) in za las zgrešil svoj strelski rekord. Da bi bil status junaka še bolj izrazit, je dodal še 10 skokov in sedem asistenc.

Foto: Guliver Image Aktivni Čančar ob visoki zmagi Denverja

Če izvzamemo dva kratka odseka z uvoda tekme, ko sta se moštvi še izmenjavali vodstvu, je imel Denver vajeti igre stalno čvrsto v svojih rokah. Svojo prednost je postopoma povečeval. Največja (29 točk) je znašala prav ob zadnji sireni.

Ob takšnem razpletu tekme je do priložnosti prišel tudi Vlatko Čančar. Koprčan je odigral štiri minute in štirinajst sekund. Zadel je s krilnega položaja in zgrešil izpod koša, za končne štiri točke pa je bil dvakrat natančen še s črte prostih metov. V aktivni predstavi je v statistiko vpisal še po dva skoka in asistenci.

Vlogo prvega moža pri Denverji drugi zaporedni zmagi pa je znova odigral vroči srbski kandidat za MVP nagrado Nikola Jokić. V le 27 minutah je dosegel 29 točk, ujel kar 16 odbitih žog, za novega trojnega dvojčka pa so mu zmanjkali trije skoki.

Foto: Guliver Image

Podprvaki tretjič praznih rok

Še na tretji zaporedni tekmi pa so parket sklonjenih glav zapuščali košarkarji Miami Heat, ki niso v krogu ekip z neposredno vozovnico za končnico. Aktualne podprvake je tokrat presenetila celo ena od najbolj skromnih ekip v ligi – Minnesota Timberwolves. Zmago (119:111) so si "volkovi" priigrali predvsem na račun premoči v zadnji četrtini (31:18), preprečiti pa je ni mogel niti razpoloženi Jimmy Butler, ki je bil blizu trojnemu dvojčku (30 točk, 19 skokov, 8 asistenc).

Kot adut s klopi je svojo vlogo dobro odigral tudi Goran Dragić. Častni zlati kapetan slovenske reprezentance je na parketu previl 22 minut in pol in v tem času dosegel 15 točk (met za 3 točke 3:5, za 2 točki 2:5, prosti meti 2:4). Ujel je še eno odbito žogo, soigralcem namenil tri asistence, medtem ko pa je tri izgubljene žoge nadomestil s tremi pridobljenim.

Pri Minnesoti, ki je vodila največ z desetimi točkami prednosti, je izstopal center Karl Anthony Towns (24 točk, 5 skokov, 5 asistenc).

Liga NBA, 16. april: Dallas Mavericks : New York Knicks 109:117

Porzingis 23 (12 skokov), Dončić 22 (19 asistenc, 8 skokov v 38 minutah), Randle 44 (10 skokov), Barrett Houston Rockets : Denver Nuggets 99:128

Olynyk 23, Tate 21; Jokić 29 (16 skokov), Porter 21, Čančar 4 (2 skoka in 2 asistenci v 4 min)



Minnesota Timberwolves : Miami Heat 119:111

Towns 24, Rubio 17; Butler 20 (10 skokov), Ariza 21, Dragić 15 (3 asistence in skok v 23 min)

Utah Jazz : Indiana Pacers 119:111

Bogdanović 24, Mitchell 22, Gobert 13 (23 skokov); LeVert 24, Sabonis 22 (15 skokov)



Detroit Pistons : Oklahoma City Thunder 110:104

Jackson 29, Bey 18; Dort 26, Bazley 19



Washington Wizards : New Orleans Pelicans 117:115

Westbrook 36 (15 skokov), Beal 30; Ingram 34, Williamson 21



Philadelphia 76er : Los Angeles Clippers 106:103

Embiid 36 (14 skokov), Korkmaz 18; George 37, Patterson 18 Toronto Raptors : Orlando Magic 113:102

Watson 30, Vatanabe 21; Carter 20, Anthony 19



Brooklyn Nets : Charlotte Hornets 130:115

Harris 26, Durant 25; Bridges 33, Rozier 27



Chicago Bulls : Memphis Grizzlies 115:126

White 27, Vučević 24 (14 skokov),; Brooks 32, Valančiunas 16 San Antonio Spurs : Portland Trail Blazers 106:107

DeRozan 26 (10 asistenc); Pöltel 17; McCollum 29, Powell 22

