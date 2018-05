Drama po podaljšku LeBronu in druščini, Curry se je vrnil v velikem slogu

Liga NBA, konferenčni polfinale, 1. maj

Branilci naslova Golden State Warriors, ki so dočakali vrnitev Stephena Curryja , so v boju za konferenčni finale s 121:116 ugnali New Orleans Pelicans in povedli z 2:0 v zmagah. Cleveland Cavaliers je po podaljšku s 113:112 strl Toronto, LeBron James je ob vodstvu z 1:0 v seriji prispeval trojni dvojček.

Gledalci v Air Canada Centre v Torontu so bili priča razburljivemu uvodnemu srečanju konferenčnega polfinala med Raptorsi in Cleveland Cavaliers.

Gostitelj so odlično začeli, po prvi četrtini vodili za 14, na začetku zadnje pa držali prednost desetih točk, a je niso znali zadržati. Cleveland se je vrnil v igro in izsilil podaljšek, v katerem je kanadski ekipi ušel na šest točk, ob pisku sirene pa zadržal točko prednosti in serijo začel s pomembno zmago na gostujočem terenu. Najbolj razpoložen košarkar Clevelanda je bil s 26 točkami LeBron James, ki je za trojni dvojček dodal še 13 asistenc in 11 skokov. Pri domačih je največ točk, 22, dosegel Demar DeRozan, izkazal pa se je litovski center Jonas Valanciunas z 21 točkami in 21 skoki.

Stephen Curry se je vrnil v velikem slogu. Foto: Reuters

Curry blestel ob vrnitvi

Na parket dvorane Oracle Arena v Oaklandu je na veselje domačih gledalcev po poškodbi spet stopil zvezdnik Stephen Curry in ob vrnitvi – zaradi poškodbe gležnja je izpustil 16 tekem – navdušil z 28 točkami. Prvaki Golden State Warriors so tudi na drugi tekmi konferenčnega polfinala prišli do zmage, New Orleans Pelicans so premagali s 121:116. Točko več kot povratnik Curry je vknjižil Kevin Durant.

Pri gostih je bil najbolj učinkovit Anthony Davis s 25 točkami, 15 skoki in petimi podajami, Jrue Holiday je dosegel 24 točk.