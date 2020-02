Grški košarkarski as nič več za reprezentanco

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grški košarkar Ioannis Bourousis je prek družabnih omrežij sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco. Njegova reprezentančna kariera je trajala 15 let, od leta 2005, ko je v Srbiji osvojil naslov evropskega prvaka.

Od takrat je Ioannis Bourousis za grško košarkarsko reprezentanco zbral 174 nastopov, v povprečju je dosegal 9,5 točke na tekmo. Poleg zlata v Srbiji je v Srbiji je osvojil še bron na evropskem prvenstvu leta 2009.

Šestintridesetletni košarkar si trenutno služi kruh v Španiji, kjer igra za Gran Canario, v svoji karieri pa je nosil dres obeh grških velikanov, Olympiacosa in Panathinaikosa, AEK-a, obeh španskih velikanov, Barcelone in madridskega Reala, Baskonie in Olympie Milana, dve sezoni pa je preživel tudi na Kitajskem.