Dončić je zvezdnik tudi takrat, ko ne igra

Čeprav je zadnjo tekmo v dresu madridskega Reala odigral pred petnajstimi meseci, pa Luka Dončić v Madridu, kamor je med drugim prinesel tudi evroligaško krono, ohranja zvezdniški status. To je potrdil tudi njegov obisk španske prestolnice ob koncu tedna, ko se je med španskim superpokalom znašel v središču pozornosti. Ob navijačih in medijih ga je pozdravil tudi Realov šef Florentino Perez.

Košarkarji Reala so sicer prepričljivo prišli do prve lovorike v sezoni. Na superpokalnem turnirju so najprej visoko premagali Fuenlabrado (116:61), nato pa v finalu še Barcelono (89:79). Najkoristnejši igralec tekme je bil Facundo Campazzo (16 točk, 5 skokov in 5 asistenc). Zmage pa se je veselil tudi Američan s slovenskim potnim listom Anthony Randolph, ki pa je v enajstih minutah prispeval le dve točki.