Bolgari za novo regionalno košarkarsko ligo

Predsednik Košarkarske zveze Bolgarije Georgij Gluškov je sporočil, da obstaja ideja o novi regionalni košarkarski ligi na Balkanu. Kot poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, bi v njej nastopala moštva iz Srbije, Severne Makedonije, Grčije in Bolgarije.

Idejo je v osnovi zamisel košarkarskih zvez iz Bolgarije in Severne Makedonije, mediji pa poročajo, da bi se jim lahko pridružili klubi iz Srbije in Grčije.

Gluškov je ob tem sporočil, da potekajo aktivni pogovori in da se bodo zveze do 15. julija dogovorile, ali so se za novo tekmovanje odločile.

Srbski klubi trenutno igrajo skupaj s slovenskimi in hrvaškimi v regionalni ligi Aba.