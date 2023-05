Incident v Rusiji: najprej ga je izločil slovenski selektor, nato so ga napadli huligani

Šved je v rednem delu lige VTB povprečno na tekmo prispeval 17 točk in osem asistenc, v končnici pa je dosegal 15 točk in osem asistenc. Izkušeni Rus se je med letoma 2012 in 2015 dokazoval tudi v ligi NBA. Nosil je dres Minnesote, Philadelphie, Houstona in New Yorka. Foto: Guliverimage 34-letnega ruskega reprezentanta so po napadu huliganov odpeljali v bolnišnico. Moskovska policija preiskuje primer, Aleksej Šved, ki se je moskovskemu klubu pridružil leta 2021, pa zaradi poškodbe glave v nadaljevanju sezone vsaj nekaj časa ne bo mogel pomagati soigralcem.

Moskovski CSKA je v tej sezoni, v kateri tako kot vsi ruski klubi zaradi prepovedi ne sme nastopati v elitni evropski evroligi, razočaral navijače. V polfinalu lige VTB, v kateri poleg ruskih nastopajo še košarkarski klubi iz Belorusije in Kazahstana, je nepričakovano izpadel proti Lokomotivu iz Kubana. Tega vodi slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki mu je tako uspel veliki met, saj je v polfinalu po sedmih tekmah s tesnih 4:3 izločil glavnega favorita za osvojitev lovorike.

Lokomotiv je odločilno sedmo tekmo dobil s 103:100 po podaljšku. CSKA se bo tako v nadaljevanju sezone v ligi VTB potegoval za zgolj tretje mesto.

Slovenski selektor Aleksander Sekulić se bo v prvi sezoni, odkar vodi Lokomotiv Kuban, potegoval za lovoriko v ligi VTB. Foto: Vid Ponikvar

V zgodovini lige VTB so naslov najboljšega osvajali le ruski klubi. CSKA je bil najboljši 11-krat, Himki in Zenit pa enkrat. Sekulićev Lokomotiv bo svoj prvi naslov v finalu lovil proti boljšemu iz polfinalnega obračuna med Unicsom iz Kazana in Zenitom iz St. Peterburga. Rezultat je v skupnih zmagah izenačen (3:3), danes bo odigrana odločilna sedma tekma.