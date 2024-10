Škandal: kolesa niso bila homologirana, zdaj jim sledi kazen

Kot je v četrtek poročal Cycling Weekly, je ekipa priznala, da je med sezono 2022 uporabljala kolesa, ki niso bila skladna s predpisi UCI. Domnevno so bila na kitajska kolesa prilepljene ponarejene nalepke UCI o skladnosti. Nekateri kolesarji so na kolesih z neoznačenimi okvirji tekmovali na večjih dirkah v Velikih Britaniji in dirkah po Evropi.

"UCI lahko potrdi, da je trenutno v teku preiskava glede morebitne uporabe neodobrenega okvirja s strani UCI kontinentalne ekipe Saint Piran na preteklih dogodkih na UCI mednarodnem koledarju," je dejal tiskovni predstavnik UCI: "Ker preiskava še poteka, UCI v tem trenutku ne bo podal dodatnih komentarjev."

UCI ima stroga pravila glede postopka odobritve okvirjev in uporabe nalepke o skladnosti. Predpisi jasno določajo, da pritrjevanje nalepk UCI na okvirje in vilice s strani posameznikov ni dovoljeno in da morajo biti nalepke vidne, neizbrisne in neločljive od okvirja.

Predpisi prav tako navajajo, da se lahko vsaka zloraba nalepke ali uporaba v nasprotju z določili tega protokola kaznuje z denarno kaznijo v višini med deset tisoč in sto tisoč CHF.

Vodja ekipe Saint Piran Richard Pascoe je v sredo dejal: "Po podrobnem pregledu lahko potrdimo, da okvirji brez blagovne znamke niso bili skladni s postopkom odobritve UCI. Ekipa Saint Piran je ravnala po nasvetu proizvajalca in zunanjega strokovnjaka ter je verjela, da ves čas deluje v skladu s predpisi UCI. Očitno je bil nasvet napačen. Zdaj smo to prijavili UCI in se bomo držali njihove odločitve."

Več virov je izrazilo skrb, da okvirji niso bili zakoniti in niso varni. Osebje ekipe naj bi Pascoeja že takrat opozorilo na težavo. Dokument, ki so ga pripravili kolesarji, je izpostavil različne varnostne pomisleke glede okvirjev, vendar so bili ti pomisleki prezrti, kolesarji pa kasneje obtoženi negodovanja, so še zapisali pri Cycling Weekly.