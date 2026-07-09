Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel po zaključku 6. etape Dirke po Franciji ni skrival jeze nad "kolegom" iz ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Florianom Lipowitzem, saj mu, kot pravi, ta ni pomagal v zaključnem šprintu za tretje mesto in bonifikacijske sekunde.

Šesta etapa Dirke po Franciji je bila povsem v znamenju Tadeja Pogačarja, ki je na vzponu na Tourmalet pobegnil tekmecem, na spustu zviševal prednost, na koncu pa najbližjega zasledovalca Jonasa Vingegaarda prehitel za dve minuti in 47 sekund.

V ozadju pa se je vnel šprint šestih kolesarjev za tretje mesto in bonifikacijske sekunde. Dobil ga je Pogačarjev kolega iz UAE Team Emirates - XRG Isaac del Toro pred Remcotom Evenepoelom. Med šesterico kolesarjev je bil tudi Belgijčev moštveni sotekmovalec Florian Lipowitz, čez katerega je imel Evenepoel po etapi kar precej povedati.

"Prosil sem ga, naj opravi en kilometer dela na čelu, a to ni bilo mogoče." Foto: Guliverimage

"Prosil sem ga za pomoč ob koncu, pa je nisem dobil. Da, bil sem jezen in to upravičeno. Na dirki Volta a Catalunya sem zanj na čelu vozil 30 kilometrov. Danes pa sem ga prosil, naj opravi en kilometer dela na čelu, a to ni bilo mogoče. To me je razjezilo in o tem se bo treba nocoj temeljito pogovoriti," je za flamski Sporza besnel Evenepoel, Skupina, s katero je prišel v cilj, je za drugouvrščenim Dancem zaostal 19 sekund.

Ta pa ni nezadovoljen le z Lipowitzem, temveč je poudaril tudi nepripravljenost Lidl-Treka, da bi skupaj poskušali vsaj omejiti 'škodo, ki bi jo povzročil Pogačar'. "Mislil sem si, 'Kaj imamo izgubiti? Če bomo sodelovali, bi morda lahko prišli v bližino Jonasa.' A nekaj kolesarjev ni želelo sodelovati," je bil jezen 26-letnik. Belgijec je trenutno četrti v skupnem seštevku. Foto: Reuters

Dodal je, da je bil glede dogajanja zmeden tudi mladi francoski up Paul Seixas: "Rekel je, da ne razume, zakaj se nekateri kolesarji vlečejo. Povedal sem mu, da je to Tour in da se to ni zgodilo zadnjič."

Evenepoel je v skupni razvrstitvi trenutno četrti, tri sekunde za tretjim del Torom, za drugim Vingegaardom pa zaostaja 48 sekund. Pravi, da verjame, da je tudi drugo mesto še na dosegu, a v isti sapi dodaja, da je skandinavski tekmec v zelo dobri formi.