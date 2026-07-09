Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
9. 7. 2026,
21.29

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,50

Natisni članek

Natisni članek
Remco Evenepoel Florian Lipowitz Red Bull - BORA - hansgrohe Dirka po Franciji Tour

Četrtek, 9. 7. 2026, 21.29

47 minut

Pri Red Bull - BORA - hansgrohe

Remco Evenepoel nad Floriana Lipowitza: Prosil sem za pomoč, a je nisem dobil

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,50
Evenepoel Remco | Remco Evenepoel ni bil zadovoljen z odzivom moštvenega kolega Floriana Lipowitza, ki ga je ob koncu etape prosil za pomoč. | Foto Guliverimage

Remco Evenepoel ni bil zadovoljen z odzivom moštvenega kolega Floriana Lipowitza, ki ga je ob koncu etape prosil za pomoč.

Foto: Guliverimage

Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel po zaključku 6. etape Dirke po Franciji ni skrival jeze nad "kolegom" iz ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Florianom Lipowitzem, saj mu, kot pravi, ta ni pomagal v zaključnem šprintu za tretje mesto in bonifikacijske sekunde.

Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Dirka po Franciji
Sportal Direktor Visme razkril, kaj so pripravljali Pogačarju: Žal se ni izšlo
Tadej Pogačar
Sportal Pogačar presenetil po veliki zmagi: Raje bi videl, da je on v rumeni majici

Šesta etapa Dirke po Franciji je bila povsem v znamenju Tadeja Pogačarja, ki je na vzponu na Tourmalet pobegnil tekmecem, na spustu zviševal prednost, na koncu pa najbližjega zasledovalca Jonasa Vingegaarda prehitel za dve minuti in 47 sekund.

V ozadju pa se je vnel šprint šestih kolesarjev za tretje mesto in bonifikacijske sekunde. Dobil ga je Pogačarjev kolega iz UAE Team Emirates - XRG Isaac del Toro pred Remcotom Evenepoelom. Med šesterico kolesarjev je bil tudi Belgijčev moštveni sotekmovalec Florian Lipowitz, čez katerega je imel Evenepoel po etapi kar precej povedati.

"Prosil sem ga, naj opravi en kilometer dela na čelu, a to ni bilo mogoče." | Foto: Guliverimage "Prosil sem ga, naj opravi en kilometer dela na čelu, a to ni bilo mogoče." Foto: Guliverimage

"Prosil sem ga za pomoč ob koncu, pa je nisem dobil. Da, bil sem jezen in to upravičeno. Na dirki Volta a Catalunya sem zanj na čelu vozil 30 kilometrov. Danes pa sem ga prosil, naj opravi en kilometer dela na čelu, a to ni bilo mogoče. To me je razjezilo in o tem se bo treba nocoj temeljito pogovoriti," je za flamski Sporza besnel Evenepoel, Skupina, s katero je prišel v cilj, je za drugouvrščenim Dancem zaostal 19 sekund.

Ta pa ni nezadovoljen le z Lipowitzem, temveč je poudaril tudi nepripravljenost Lidl-Treka, da bi skupaj poskušali vsaj omejiti 'škodo, ki bi jo povzročil Pogačar'. "Mislil sem si, 'Kaj imamo izgubiti? Če bomo sodelovali, bi morda lahko prišli v bližino Jonasa.' A nekaj kolesarjev ni želelo sodelovati," je bil jezen 26-letnik. Belgijec je trenutno četrti v skupnem seštevku. | Foto: Reuters Belgijec je trenutno četrti v skupnem seštevku. Foto: Reuters

Dodal je, da je bil glede dogajanja zmeden tudi mladi francoski up Paul Seixas: "Rekel je, da ne razume, zakaj se nekateri kolesarji vlečejo. Povedal sem mu, da je to Tour in da se to ni zgodilo zadnjič."

Evenepoel je v skupni razvrstitvi trenutno četrti, tri sekunde za tretjim del Torom, za drugim Vingegaardom pa zaostaja 48 sekund. Pravi, da verjame, da je tudi drugo mesto še na dosegu, a v isti sapi dodaja, da je skandinavski tekmec v zelo dobri formi.

Jonas Vingegaard
Sportal Razočarani Vingegaard sporoča, da še ni konec
Tadej Pogačar
Sportal Nova veličastna predstava Pogačarja: rumena majica in rekord Tourmaleta

Remco Evenepoel Florian Lipowitz Red Bull - BORA - hansgrohe Dirka po Franciji Tour
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.