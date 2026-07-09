Direktor Visme razkril, kaj so pripravljali Pogačarju: Žal se ni izšlo

Tadej Pogačar je po novi veličastni predstavi znova oblekel rumeno majico, načrt se je za UAE Team Emirates - XRG izšel v popolnosti, a tudi direktor ekipe Mauro Gianetti ni pričakoval takšnega razpleta etape. Precej slabše vzdušje vlada v taboru Vingegaadove Visma | Lease a Bike, Nizozemcem se taktika za napad na Pogačarja ni izšla.

"To je bil naš načrt, ker smo vedeli, da zadnji vzpon ni dovolj strm. Tvegano bi bilo, da bi se na ta vzpon skupaj zapeljala manjša skupina kolesarjev, ker bi se morali odzvati na vsak napad. Ključno je bilo, da smo imeli Isaaca Del Tora v drugi skupini, saj nihče ni vlekel na vso moč, ker si niso želeli Isaaca v ospredju," je v cilju šeste etape letošnje Dirke po Franciji zadovoljno razlagal Mauro Gianetti, prvi mož UAE Team Emirates. Mauro Gianetti ni pričakoval, da bo Tadej Pogačar že danes znova oblekel rumeno majico. Foto: Guliverimage

Pogačar in druščina so bitko s tekmeci dobili na obeh glavnih vzponih dneva, v ključnem trenutku pa sta konkurenco za seboj pustila tako Tadej Pogačar kot Isaac Del Toro. Mehičan tempu, ki ga je narekoval njegov kapetan, ni mogel slediti do vrha Tourmaleta, a je znova odigral zelo pomembno vlogo, ko je bilo treba "zlomiti" konkurenco.

"Za to smo morali narekovati oster tempo že na vzponu na Col d'Aspin, nato že od vznožja Tourmaleta. S tem smo ustvarili situacijo, ki je omogočala, da Tadej naredi razliko v zadnjih petih kilometrih vzpona," pojasnjuje Gianetti.

Direktor UAE Team Emirates je priznal, da njegova ekipa na najzahtevnejši etapi prvega tedna ni računala na to, da bo imela po šestem dnevu znova kolesarja na prvem mestu skupnega seštevka.

"Iskreno, zelo mi je žal za Torsteina Traeena. Pričakovali smo, da bo obdržal rumeno majico. Ni imel najboljšega dne, potem se mu je pripetil še padec in samo upam, da bo nadaljeval z dirko. Spet imamo torej rumeno majico, ostati moramo odgovorni, ker bo Tour še zelo dolg, je bila pa današnja predstava ekipe zelo vzpodbudna. Tadej pa je znova pokazal, kdo je Tadej," je kratek pogovor za Eurosport zaključil Gianetti.

Poskus Campanaertsa se ni izšel

Manj razpoloženi za razpravo o dogajanju na 6. etapi Toura so bili razumljivo v taboru Visma | Lease a Bike. Jonasu Vingegaardu na prvem pravem gorskem preizkusu ni uspelo slediti slovenskemu kolesarskemu asu, je pa v zaključku etape ubranil prednost pred zasledovalno skupino. Za Visma-Lease a Bike se zgodnji pobeg ni izšel po načrtih. Foto: Reuters

"Današnji razplet je za nas vsekakor razočaranje. Kljub temu smo videli Jonasa, ki se je boril vse do cilja in storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi omejil zaostanek za Tadejem Pogačarjem, obenem pa zadržal še skupino zasledovalcev. To mu je dobro uspelo," je po zahtevnem dnevu pojasnjeval športni direktor nizozemske ekipe Marc Reef.

Visma je sicer poskrbela za pester uvod v etapo. V ogenj je nemudoma poslala Victorja Campanaertsa, ki sta se mu kasneje pridružila še Huub Artz (Lotto Intermarché) in Mads Pedersen (Lidl-Trek), a se je beg po 50 kilometrih končal. Reef je potrdil, da so prav s tem napadom želeli olajšati delo Vingegaardu na ključnem vzponu na Tourmalet.

"Na začetku etape smo želeli v beg poslati enega od naših kolesarjev kot satelitskega pomočnika, ki bi Jonasu po vzponu na Tourmalet lahko nudil podporo. Žal se načrt ni izšel, zato smo morali med dirko prilagoditi taktiko," je razložil direktor Visme.

Vingegaard je ciljno črto prečkal z zaostankom +2:38, še štiri sekunde več zaostaja v skupnem seštevku. Pri Vismi ne mahajo z belo zastavo, a se zavedajo, da je pred njimi izjemno zahtevna naloga.

"Ko je Pogačar napadel na Tourmaletu, je Jonas ostal zvest svojemu ritmu in dolgo mu je uspelo zaostanek ohranjati pri približno desetih sekundah. Približno dva kilometra pred vrhom pa je moral nekoliko popustiti. Od tam naprej se je boril vse do cilja, a to žal ni bilo dovolj, da bi zaostanek ostal manjši," je zaključil Reef.