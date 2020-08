Nenavaden primer: 80-letna gospa padla na doping testu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob tem je agencija preklicala vse dosežke kalifornijske kolesarke od leta 2015, v posamičnih preizkušnjah, sprintu in kronometru, tudi lanski svetovni rekord v kronometru na 500 m v kategoriji od 75 do 79 let, je poročal kolesarski portal cyclingnews.

V njenem urinskem vzorcu so odkrili metiltestosteron. Gicquelova je pojasnila, da je ta snov v njenih zdravilih, ki jih uporablja že od leta 2005, in je zato zaprosila za naknadno terapevtsko izjemo.

Vendar je USADA prošnjo zavrnila, saj te snovi ni vnaprej prijavila, prav tako ni bilo ugotovljeno, da ima zdravstveno stanje, ki zahteva uporabo metiltestosterona.

Po navedbah agencije je verjetno omenjeno snov uporabljala zgolj za izboljšanje svojih tekmovalnih zmogljivosti.

Protidopinška agencija je veteransko kolesarko vzela pod drobnogled na zahtevo ameriške kolesarske zveze USA Cycling, saj pravila zahtevajo, da morajo protidopinški preizkus prestati vsi športniki za potrditev njihovih svetovnih rekordov. Gicquelova je najhitrejši čas na svetu postavila 29. avgusta lani.