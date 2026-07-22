Matej Mohorič: Ni več tako, kot je bilo nekoč

Kolesarstvo se je v zadnjih letih močno spremenilo, kar se najbolj pozna prav na največjih dirkah. Matej Mohorič, član ekipe Bahrain -Victorious, ugotavlja, da je pobegom skoraj zmanjkalo prostora, saj lahko glavnina zaradi drugačne prehrane in vnosa ogljikovih hidratov ves dan dirka na polno. Ob tem je razkril tudi, kako ga je pred Tourom ustavila visoka vročina in zakaj se šele zdaj znova počuti kot pravi. Morda bo prav danes dočakal svoj trenutek na letošnji Dirki po Franciji.

Če odmisliva kronometer, kako se počutijo noge po dveh tednih dirkanja oziroma pred začetkom zadnjega tedna?

Noge so že kar pošteno utrujene, zato sta dan počitka in kronometer prišla zelo prav, da si naberemo moči za zadnji teden. Predvsem jutrišnja etapa je zame zanimiva, nato pa bomo v preostanku tedna pomagali Lennyju, da čim bolje ohrani mesto, ki ga ima v skupnem seštevku. Upam, da mu bo uspelo zdržati do Pariza.

Se vam zdi, da bi vam lahko današnja etapa ustrezala? Na trasi so štirje kategorizirani vzponi, vendar ne gre za najtežje klance.

Danes se lahko zgodi marsikaj. Če se bo že na začetku oblikovala močna ubežna skupina in bom njen del, bom morda imel priložnost za dober rezultat v etapi. Če pa bo boj za pobeg trajal predolgo, bodo ekipe, ki imajo kolesarja, sposobnega zmagati iz glavnine, verjetno prevzele nadzor nad etapo in nadzorovale preostanek dneva. Videli bomo, kako se bo dirka odvijala od začetka.

Matej Mohorič bo iskal priložnost za beg. Foto: Guliverimage

Kako se je v primerjavi s prejšnjimi leti spremenil boj za pobeg? Kaj opažate?

Letos je bilo razmeroma malo priložnosti, zato se je boj za pobeg pogosto odvijal zelo dolgo. Pravzaprav je bila do zdaj edina prava etapa za ubežnike tista, ki jo je dobil Mauro Schmid. Takrat sem bil tudi sam v ospredju in imel priložnost za dober rezultat, vendar je bil zadnji vzpon zame pretežek in nisem mogel ostati z najboljšo deveterico.

Bomo videli, ali bo danes prišla še druga prava priložnost. Ni več tako, kot je bilo nekoč. Veliko etap dobijo tudi kolesarji, ki se borijo za skupni seštevek, zato za preostale ostane manj priložnosti. Vsaka etapna zmaga je namreč zelo dragocena.

Se vam zdi, da je gonja za etapnimi zmagami danes še večja? Se je razširil tudi krog kolesarjev, ki jih želijo osvojiti in so tega tudi sposobni?

Ne spomnim se, da bi Lance Armstrong, Alberto Contador ali kdo iz njegovega obdobja zmagal 30 etap na Touru. Takšne etape so takrat dobivali sprinterji.

Mislil sem predvsem na možnosti ubežnikov.

Bolj ko gremo v preteklost, več etap je bilo namenjenih ubežnikom. Danes je drugače tudi zaradi sprememb v prehrani. Včasih smo med dirkanjem zaužili zelo omejeno količino ogljikovih hidratov. Kolesarji v glavnini niso imeli dovolj energije, da bi ves dan vozili na vso moč, zato je bilo ubežnikom lažje.

Nekateri so ves dan vozili na polno, drugi pa so moči hranili za zaključek. Logično je bilo, da je bilo zato več prostora za ubežnike. Danes si lahko najboljši privoščijo, da vsak dan in praktično ves dan dirkajo na vso moč. To zagotovo vpliva na dirkanje.

Pred Tourom je imel gripo, ki mu je vzela nekaj moči in treninga na kolesu. Foto: Guliverimage

Kaj pa zadnja etapa? Lani ste poskušali nekaj narediti tudi v zanimivem zaključku v Parizu na Montmartre.

Zadnja etapa bo v primerjavi z lansko precej spremenjena. Zadnjega vzpona na Montmartre se bomo lotili iz povsem druge smeri, po bolj glavni cesti. Glavnina bo zato na vzpon prišla bolj skupaj, razlike pa bodo bistveno manjše.

Tudi krog je daljši. Vstop na Montmartre in izhod iz tega dela kroga sta prestavljena, zato bo od vrha do cilja več kilometrov. Kolesarji, ki bodo izgubili stik, bodo imeli več časa, da se vrnejo v ospredje. Etapa bo tako bolj pisana na kožo sprinterjem, kot je bila lani. Takrat je dodatno vplival še naliv, cesta je bila zelo spolzka in nastajale so večje razlike.

Šef ekipe Milan Eržen je v podkastu Tour202 dejal, da ste imeli pred Tourom visoko vročino in da devet dni niste bili na kolesu. Koliko moči vam je vzela bolezen?

Res sem imel gripo. To zagotovo ni bila idealna priprava na Tour, a se zdaj počutim bolje.

Čutite, da se forma dviga in da so noge vse boljše?

Vse bolj se počutim podobnega samemu sebi. Upam, da bo tudi drugi del sezone po Touru uspešnejši, kot je bil prvi.

Za konec še pogled na boj za rumeno majico. Se lahko v zadnjem tednu še zgodi kaj nepričakovanega ali bo Tadej Pogačar osvojil peti Tour de France?

Vedno se lahko zgodi kaj nepredvidenega, vendar mislim, da ima Pogačar daleč, daleč, daleč najboljše izhodišče za zmago.