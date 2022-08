Izvrstna popotnica Tanje Žakelj za EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V turški Sakaryi je potekalo tekmovanje v gorskem kolesarstvu v kategoriji Horse class, kjer so nastopili tudi slovenski predstavniki. Največji uspeh je dosegla Tanja Žakelj, ki je zmagala v ženski konkurenci, Vita Movrin pa je osvojila tretje mesto.

"Zelo sem zadovoljna s celotnim potekom odprave in izkupičkom dirke. Po krajšem premoru od dirk sem se tako vrnila v tekmovalni ritem in se že veselim naslednjih dirk - evropskega in svetovnega prvenstva ter zaključne dirke za svetovni pokal," je dejala Tanja Žakelj, ki pred koncem sezone stopnjuje svojo formo.

V ženski konkurenci je nastopala še Maruša Naglič, ki je kljub težavam z menjalnikom vztrajala in končala na desetem mestu. Vse tekmovalke so tako osvojile lep izkupiček točk, ki se zbirajo za prihajajoče olimpijske igre.

V številčnejši moški konkurenci je bil od Slovencev na štartu le Rok Naglič, ki je osvojil deseto mesto.

Tanja Žakelj in Rok Naglič bosta v naslednjem tednu nastopila tudi na evropskem prvenstvu v Münchnu.