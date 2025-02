"Mislim, da je čas, da to uradno objavim," je svoj zapis o slovesu na družbenih omrežjih začel 38-letni Geraint Thomas. "Da, to bo moje zadnje leto v kolesarski karavani. Ni bilo slabo, kajne? Niti v najbolj norih sanjah si nisem predstavljal, da bom 19 let profesionalni kolesar. Veliko časa bo za razmislek, a pred tem se moram pripraviti na nekaj velikih dirk," je namignil priljubljeni G., ki je leta 2018 zmagal na Dirki po Franciji, v njegovi statistični zbirki pa je tudi zmaga na dirkah po Švici, Romandiji, Kriteriju po Dofineji, dirki Pariz-Nica in Dirki po Alpah. Leta 2023 je bil blizu tudi skupni zmagi na Dirki po Italiji, a mu jo je v predzadnji etapi, v gorskem kronometru na Svete Višarje, odvzel slovenski as Primož Roglič.