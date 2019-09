Dygertova prvakinja v vožnji na čas

Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v britanskem Harrogatu so se danes v vožnji na čas pomerile kolesarke v konkurenci elite. Slavila je Američanka Chloe Dygert, ki je tekmice ugnala zelo prepričljivo, najbližja je imela minuto in pol zaostanka. Slovenk ni bilo na startu.

Za 30,3 km dolgo traso je zmagovalka porabila 42:11 minute. Srebro je osvojila Nizozemka Anna van der Breggen z minuto in 32 sekundami zaostanka, bron pa njena rojakinja Annemiek van Vleuten (+ 1:52).

Dirko je zaznamovalo izjemno slabo vreme. Prireditelji so zaradi močnega dežja in luž na cestah, ki so ogrožale varnost tekmovalk, celo prestavili start in pozneje zmanjšali startni interval med kolesarkami le na minuto.

V nič boljšem vremenu so se danes na cestah v Harrogatu že merili tudi člani do 23 let, kjer je slavil Danec Dancem Mikkel Bjerg, edini slovenski kolesar Jaka Primožič je na 49. mestu zaostal 4:18 minute.