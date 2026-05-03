Tadej Pogačar v šampionskem slogu do skupne zmage v Romandiji

Tadej Pogačar je svojo prvo Dirko po Romandiji sklenil še s četrto etapno zmago in v svojo imenitno zbirko zmagoslavij dodal še to švicarsko preizkušnjo. na zadnji, dobrih 178 kilometra dolgi etapi od Lucensa do Leysina je tekmece strl na zaključnem vzponu. Slovenskega šampiona je izzval Nemec Florian Lipowitz, a mu ni bil kos. Lipowitz je tako etapo in dirko končal na drugem mestu, s tretjim v etapi pa je preizkušnjo končal Lipowitzev moštveni kolega Primož Roglič. Peto etapo je zaznamoval še drugi slovenski član ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Jan Tratnik, ki je večino dneva preživel v begu.

Tadej Pogačar (UAE Emirates – XRG) je v šampionskem slogu osvojil dirko, ki mu je v imenitni zbirki še manjkala, Romandijo. V šestih tekmovalnih dneh je dosegel štiri etapne zmage in v skupnem seštevku za 42 sekund premagal Nemca Floriana Lipowitza (Red Bull – BORA – hansgrohe). Ta je sicer tudi v zadnji, peti etapi švicarske dirke poskušal z napadi na zaključnem vzponu, a mu je slovenski super zvezdnik zlahka odgovarjal in ga nato še zlomil v ciljnem sprintu.

"Še en težak dan, Bahrain nam je pomagal, mislim, da so si želeli etapne zmage, ampak tempo je bil dober za nas, težak skozi celo etapo. Lipowitz je bil spet močan v zaključku, ampak sem preživel. Napadel je zelo zgodaj, ni bilo enostavno, ostalo pa mi je dovolj moči za zaključni sprint," je v cilju povedal Pogačar, ki je prišel še do 117. zmage v karieri.

V Romandiji je nastopil prvič v karieri, dirka ga je očarala pravi. "Bilo mi je v veliko čast. Pred dirko nisem vedel, kaj pričakovati, sem pa z razpletom zelo zadovoljen. Vsaka zmaga je pomembna, z njo sem namreč končal delo, ki ga je v dirko vložila vsa ekipa."

Pogačarjeva ekipa je delovala kot dobro naoljen stroj in kapetana obvarovala pred vsemi nevarnostmi, 79. Dirko po Švici pa je zaznamovala tudi Lipowitzeva ekipa Red Bull – BORA – hansgrohe, ki je aktivno poskušala z različnimi, včasih tudi ne najlažje razumljivimi, taktičnimi pritiski na Pogačarja. Primož Roglič, denimo, je z napadi v tretji etapi poskrbel za nekaj privzdignjenih obrvi med kolesarskimi strokovnjaki, v sobotni četrti etapi pa se je znašel med ubežniki. Danes je bežal Jan Tratnik, Roglič pa sprintal do tretjega mesta v etapi.

Tretje mesto v skupnem seštevku je zadržal Francoz Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), za Pogačarjem je v šestih dneh pridelal 2:44 zaostanka. Roglič je dirko, na kateri je skupno zmago slavil v letih 2018 in 2019, tokrat končal na 18. mestu v skupnem seštevku.

Tratnik in pa Domen Novak (UAE Emirates) sta na dirki opravljala pomembni vlogi pomočnikov, v skupnem seštevku zato nista bila uvrščena visoko.

Pogačarja zdaj čaka nekaj premora, naslednja dirka v njegovem programu je Dirka po Švici, ki bo potekala med 17. in 21. junijem.

Results powered by FirstCycling.com

Dirke po Romandiji, potek 5. etape: Cilj: Tadej Pogačar je dobil etapi in Dirko po Romandiji! Zadnji kilometer: Pogačar le mirno sledi pospeševanjem Nemca. 2 km do cilja: Pogačar in Lipowitz malce taktizirata, približuje se jima trojica z Cepedo, Nordhagnom in Martinezom. 2,5 km do cilja: Pogačar in Lipowitz obračunavata med seboj in pridobivata prednost pred zasledovalci. 2,9 km do cilja: Lipowitz je pospešil še drugič, tokrat sta se s Pogačarjem otresla vseh preostalih tekmecev. 3,2 km do cilja: Lipowitz je sprožil prvi udarec! Pogačar mu zlahka sledi. 3,7 km do cilja: Caruso se je iztrošil, zdaj Pogačarja vodi Felix Grossschartner. Lipowitz, Roglič in Martinez so za nosilcem rumene majice. 5 km do cilja: Antonio Tiberi je s hudim tempom močno razredčil glavnino, nato pa dirigentsko palico predal kolegu Damianu Carusu, Bahrain - Victorious ima očitno danes načrt za Lennyja Martineza. Pogačar za zdaj le opazuje dogajanje, Florian Lipowitz pa se ga drži. Tudi Primož Roglič je še v skupini favoritov. 6,5 km do cilja: Na čelo glavnine se je prebila ekipa Bahrain - Victorious, dvignila tempo in ujela bežečega Novozelandca. Zdaj so ujeti prav vsi člani prvotne ubežne skupine. 10 km do cilja: Domen Novak zdaj diktira tempo v glavnini, Finn Fisher-Black pa ostaja v vodstvu z 32 sekundami prednosti. Pogačar za zdaj pazi predvsem na kolesarje, ki ga lahko ogrozijo v skupnem seštevku. 11,8 km do cilja: Novozelandec je zdaj dobrih 20 sekund pred glavnino, v kateri so nadzor spet prevzeli Pogačarjevi kolegi iz UAE Emirates. 12,6 km do cilja: Tratnik je tlakoval pot za napad Finna Fischer-Blacka, ki se je zdaj odpeljal v vodstvo, ima pa le 15 sekund prednosti pred glavnino s Pogačarjem in Lipowitzem. 13 km do cilja: Pred glavnino, ki jo poganjajo kolesarji Bahrain – Victoriousa je zdaj le še peterica Tratnik, Fischer-Black, Schrettl, Hellemose in Dhondt. 14,3 km do cilja: Glavnina se je na zaključni klanec etape zapodila 40 sekund za ubežniki. 30 km do cilja: Kolesarji se počasi približujejo ciljnemu vzponu na Leysin, začel se bo 14.3 kilometra pred ciljem, ima pa slabih šest odstotni povprečni naklon. Tam lahko pričakujemo še zadnje napade na Pogačarja na letošnji Dirki po Romandiji.Pogačarjevi kolegi iz UAE Emirates počasi topijo zaostanek za ubežniki s Tratnikom, razlika med skupinama zdaj znaša le še minuto in 27 sekund. 50 km do cilja: Ubežniki ohranjajo dobri dve minuti prednosti pred glavnino. Na trasi rahlo dežuje. Izidi letečega cilja v Chardonneju:

1. Gil Gelders 15 točk

2. Finn Fisher-Black 10

3. Jan Tratnik 6 La tête de course surplombe désormais le Lac Léman entre Puidoux et Chardonne pic.twitter.com/gwyvw7bAXK — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) May 3, 2026 60 km do cilja: Ubežniki z Janom Tratnikom imajo zdaj le še dobri dve minuti prednosti pred glavnino, na čelu te tempo diktirajo kolesarji moštev UAE Emirates – XRG in Bahrain – Victorious. Rezultati gorskega cilja na Vulliensu:

1. Jan Tratnik 5 točk

2. Finn Fisher-Black 3

3. Jakob Söderqvist 1 95 km do cilja: Kolesarji so že prečkali gorski cilj tretje kategorije Sottens in so zdaj na spustu proti dolini. Kmalu jih čaka nov kategoriziran klanec, Vulliens (4 km s povprečnim naklonom 4,4 odstotka), tudi ta je ocenjen kot vzpon 3. kategorije. Ubežniki ohranjajo dobre tri minute prednosti pred glavnino. Rezultati gorskega cilja na Sottensu:

1. Jan Tratnik 5 točk

2. Robbe Dhondt 3

3. Asbjorn Hellemose 1 13:00 - V Švici poteka zadnje dejanje Dirke po Romandiji. Trenutno je v begu osem kolesarjev, ki so si privozili že dobre tri minute prednosti pred glavnino z vodilnim Tadejem Pogačarjem. V ubežni skupini so poleg slovenskega kolesarja Jana Tratnika še Finn Fisher-Black (oba moštvena kolega Primoža Rogliča pri ekipi Red Bull-Bora-hansgrohe), Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), Marco Schrettl (XDS Astana), Lorenzo Germani (Groupama - FDJ United), Asbjørn Hellemose (Jayco AlUla), Gil Gelders (Soudal Quick-Step) in Robbe Dhondt (Picnic PostNL).

Kaj prinaša peta, zadnja etapa?

Kolesarje na 178,2 kilometra dolgi trasi čaka zahtevna zadnja preizkušnja letošnje Romandije. Prvi del etape ne prinaša najtežjih vzponov, a bo vse prej kot lahek. Na poti do Leysina, ki leži na približno 1.300 metrih nadmorske višine, bosta dva kategorizirana vzpona tretje kategorije: vzpon do Sottens, dolg 5,8 kilometra s povprečnim naklonom 3,9 odstotka, in vzpon na Vuillens, dolg štiri kilometre s povprečnim naklonom 4,4 odstotka.

Profil trase v 5. etapi Dirke po Romandiji:

Po približno 167 kilometrih se bo karavana peljala mimo Aigla, kjer je sedež Mednarodne kolesarske zveze UCI, nato pa bo sledil odločilni del etape – 14,3 kilometra dolg ciljni vzpon s povprečnim naklonom 5,9 odstotka. Vzpon sicer ni izrazito strm, a po dolgi in razgibani etapi ponuja dovolj prostora za napade najboljših hribolazcev.

Pogačar se je na letošnji Romandiji podpisal že pod tri etapne zmage in je glavni favorit tudi v zadnji etapi. Načrte mu bo skušal prekrižati Nemec Florian Lipowitz, moštveni kolega Primoža Rogliča in Jana Tratnika pri Red-Bull-Bora-hansgrohe, ki mu je dostojno pariral že v sobotni kraljevski etapi in na koncu zaostal le 14 sekund.

Bi lahko odločil pobeg?

Možen je tudi scenarij, da o etapni zmagi odloča pobeg. V soboto sta poskušala Roglič, ki je v skupnem seštevku na 21. mestu z zaostankom 8:06, in Francoz Valentin Paret-Peintre iz ekipe Soudal Quick-Step. Ta je bil po etapi nezadovoljen z vožnjo spremljevalnih motorjev, za katere je ocenil, da so vozili preblizu Pogačarja in mu omogočali zavetrje. Svojo priložnost bi lahko iskali tudi Michael Leonard (EF Education - EasyPost), Nairo Quintana (Movistar) in Marco Frigo (NSN Cycling).

Pogačar ima pred zadnjo etapo v skupnem seštevku 35 sekund prednosti pred Lipowitzem, medtem ko Francoz Lenny Martinez iz ekipe Bahrain Victorious na tretjem mestu zaostaja več kot dve minuti. Zelo blizu stopničk je tudi nekdanji mladinski svetovni prvak v teku na smučeh, 21-letni Norvežan Jørgen Nordhagen iz ekipe Visma | Lease a Bike, ki ga od tretjega mesta loči le sedem sekund.

Preberite še: