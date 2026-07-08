Novinec na Dirki po Franciji z obema rokama pograbil svojo prvo priložnost #video

POTEK ETAPE: 5. etapa Dirke po Franciji (Lannemezan–Pau, 158,3 kilometra)

Olav Kooij že na svojem prvem Touru do etapne zmage!

💨 Olav Kooij wins the first sprint finish of the #TDF2026!



💨 Olav Kooij remporte le premier sprint massif de ce #TDF2026 ! pic.twitter.com/IkyoQReCUu — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2026

Cilj! Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) je zmagovalec 5. etape! Drugo mesto je osvojil Max Kanter (XDS Astana), tretje pa prvi favorit za etapno zmago Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

"Po nekaj težkih dneh sem dočakal dan, da dobim prvo priložnost in zmagam na etapi Toura. Meni to pomeni veliko, ves čas sem verjel vase, imel pa sem tudi dobro pomoč ekipe, ki je naredila dobro delo, sam pa sem dal vse od sebe, ko sem zagledal ciljno črto," je po tekmi povedal zmagovalec.

Objem s Paulom Seixasom:

L'accolade entre Olav Kooij et Paul Seixas à l'issue de la victoire du Néerlandais sur la 5e étape du #TDF2026. Avec déjà un succès d'étape pour le sprinteur et le Français pour le moment placé au général, tout va bien pour l'heure pour Decathlon CMA CGM.pic.twitter.com/lkbSoPZ6SI — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 8, 2026

Branilec lanske zmage Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je prišel v cilj s skupino, ki je zaostala 14 sekund, in obdržal četrto mesto v skupnem seštevku. Rumeno majico je obdržal Norvežan Torstein Traeen (Uno-X Pro).

Zadnji kilometer!

Šest km do cilja: Ekipe že postavljajo svoje sprinterske vlake, medtem pa je v glavnini prišlo do padca. V padec so bili udeleženi tudi kolesarji ekipe Soudal Quick-Step, ki naj bi v sprintu pomagali svojemu najhitrejšemu kolesarju Timu Merlierju.

14 km do cilja: Po kar 144 kilometrih je pobega konec! Glavnina je ujela francoskega kolesarja Baptista Veistrofferja, ki je vztrajal, čeprav je bil njegov poskus že od začetka obsojen na neuspeh. Bravo za pogum! Glavnina je ujela tudi zasledovalno skupino, zdaj pa se etapa začenja na novo.

🔚 End of the breakaway for 🇫🇷 Baptiste Veistroffer! Great ride Baptiste, congrats! 🎩



🔚 Fin de l'aventure pour 🇫🇷 Baptiste Veistroffer ! Bravo pour ce numéro Baptiste ! 🎩#TDF2026 pic.twitter.com/FBHbSuvJ6o — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2026

25 km do cilja: Veistroffer je prvi prečkal gorski cilj na Cote de Baleix in pobral dve točki, medtem ko si je eno priboril nosilec pikčaste majice Alex Baudin. Takoj za gorskim ciljem so se glavnini odpeljali trije kolesarji Valentin Paret-Peintre (Soudal), Kasper Asgreen (EF) in britanski državni prvak Fred Wright (Pinarello), ki bodo kmalu ujeli Veistrofferja. Lahko združijo moči in uženejo glavnino? Najverjetneje ne.



Rezultat gorskega cilja 3. kategorije – Côte de Baleix:

Mesto Kolesar Točke 1. Baptiste Veistroffer 2 2. Alex Baudin 1

30 km do cilja: Med ubežnikom Baptistom Veistrofferjem in glavnino je samo še minuta razlike oz. 700 metrov na trasi. Kako dolgo še lahko zdrži? Pred karavano je edini kategoriziran klanec današnje etape, Côte de Baleix. Gre za en kilometer dolg vzpon z 8,8-odstotnim povprečnim naklonom.

Veistroffer prvi na vmesnem cilju, prednost pred glavnino kopni

40 km do cilja: Kolesarji so že prečkali vmesni sprint v mestu Vic-en-Bigorre. Prvi je črto prečkal edini ubežnik v današnji etapi, Baptiste Veistroffer, in pobral 25 točk. V ozadju so se za preostale točke udarili sprinterji. Mads Pedersen, včerajšnji zmagovalec etape, je osvojil novih 16 točk in še utrdil vodstvo v posebnem seštevku za zeleno majico. Glavnina zaostaja samo še dobro minuto.



Rezultati vmesnega cilja, Vic-en-Bigorre:

Mesto Kolesar Ekipa Točke

1. Baptiste Veistroffer Lotto - Intermarché 25

2. Max Kanter XDS Astana Team 20

3. Mads Pedersen Lidl - Trek 16

4. Biniam Girmay NSN Cycling 14

5. Jasper Philipsen Alpecin - Premier Tech 12

6. Anthony Turgis TotalEnergies 10

7. Fernando Gaviria Caja Rural - Seguros RGA 9

8. Jake Stewart NSN Cycling 8

9. Tim Merlier Soudal - QuickStep 7

10. Mike Teunissen XDS Astana Team 6

11. Tim Marsman Alpecin - Premier Tech 5

12. Aaron Gate XDS Astana Team 4

13. Quinn Simmons Lidl - Trek 3

14. Mathis Le Berre TotalEnergies 2

15. Dylan van Baarle Soudal - QuickStep

50 km do cilja: Trdoživi Francoz Baptiste Veistroffer že več kot 100 kilometrov v hudi vročini vztraja na čelu dirke. Glavnina počasi stopi razliko, ki zdaj šteje še dve minuti in 45 sekund. Kdaj bodo sprinterske ekipe pohodile na plin? Vmesni cilj v mestu Vic-en-Bigorre je vse bližje ...

🏁 50 km - #TDF2026

⏱️ 2'50''



💪 Baptiste Veistroffer continues his solo effort!



💪 Baptiste Veistroffer poursuit sa chevauchée solitaire ! pic.twitter.com/GihquRbU3n — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2026

89 km do cilja: Pričakovano stanje na Touru ostaja nespremenjeno. Baptiste Veistroffer še naprej kraljuje na čelu dirke in uživa v pozornosti, ki je je kot edini ubežnik deležen. Pred glavnino ima že več kot tri minute prednosti, a možnosti, da bi na koncu osvojil etapno zmago, so skoraj nične. Žal. Sprinterske ekipe, ki so na svojo priložnost čakale štiri etape, je danes ne bodo kar tako izpustile iz rok.

Baptiste Veistroffer a 3'15" d'avance à 77km. Le "sanglier de Fouesnant" dispute son premier Tour de France, à 26 ans. Reconnu comme un infatigable baroudeur, le Breton est arrivé aussi sur la Grande Boucle avec 53j de course au compteur, le plus gros total du peloton. #TDF2026 pic.twitter.com/fTkYGbTCS9 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 8, 2026

Nekdanji triatlonec Veistroffer je letos nase opozoril z etapno zmago v Omanu, kjer je zmagal po samostojni vožnji. V begu je bil kar 191 kilometrov! Po etapi je v izjavi za DirectVelo povedal, da ko gre v pobeg, to pomeni, da verjame v uspeh. Dodal je, da potrebuje intenzivnost in napor, da pride v pravo formo.

100 km do cilja: Na čelu dirke ni sprememb. Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) še naprej vztraja v samostojnem pobegu in ima pred glavnino nekaj manj kot tri minute prednosti. Breme narekovanja tempa si delita ekipi Alpecin - Premier Tech in Soudal Quick-Step, ki danes svoje upe polagata v Jasperja Philipsena in Tima Merlierja.

128 km do cilja: 26-letni Francoz Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), ki nastopa na svoji prvi tritedenski dirki, še naprej animira dogajanje s samostojnim pobegom. Pred glavnino, kjer tempo narekujeta Silvan Dillier (Alpecin - Premier Tech) in Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), torej kolesarja ekip, ki danes računata na etapno zmago, ohranja prednost slabih treh minut.

Par l'intermédiaire de Louis Vervaeke et Silvan Dillier, Soudal Quick-Step et Alpecin-Premier Tech laissent autour de 3'05" à Baptiste Veistroffer, toujours seul en tête sur cette 5e étape du #TDF2026. pic.twitter.com/TF1qnNIWVn — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 8, 2026

Pogumni Francoz v soju žarometov

140 km do cilja: Francoski kolesar Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), ki je pred startom napovedal, da bo danes krneil v napad, ima že več kot tri minute prednosti pred glavnino. Danes bo užival v pozornosti javnosti in medijev, saj drugih poskusov pobega verjetno ne bo.



14.15 - Po nekaj kilometrih zaprte vožnje se je ob 14.15 etapa končno začela. Takoj ko je direktor Toura Christian Prudhomme iz spremljevalnega vozila zamahnil s startno zastavico, je francoski kolesar Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) krenil v napad, čeprav se zaveda, da je njegov poskus že vnaprej obsojen na neuspeh. V pogovoru za Eurosport je svoje namene razkril že pred začetkom etape. Glede na traso, ki naj bi se končala s skupinskim sprintom, danes pretiranega boja za pobeg ni pričakovati.

Baptiste Veistroffer attacks from the start and leads alone Tour de France stage 5 ❤️‍🔥 pic.twitter.com/EpkWs5s7rH — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) July 8, 2026

14.00 - Pozdravljeni! Na Dirki po Franciji je končno napočil dan, ki so ga sprinterji nestrpno čakali. Pred kolesarji je 158 kilometrov dolga peta etapa od Lannemezana do Pauja, na kateri bodo premagali približno 1.600 višinskih metrov.

Prvič v karieri bo v rumeni majici vozil Traeen Torstein iz ekipe Uno-X Mobility. Foto: Guliverimage