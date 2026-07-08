Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Sreda,
8. 7. 2026,
18.24

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,03

Natisni članek

Natisni članek
Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jasper Philipsen Tim Merlier Mads Pedersen Tour de France Tour de France

Sreda, 8. 7. 2026, 18.24

48 minut

Dirka po Franciji, peta etapa (Lannemezan–Pau, 158,3 kilometra)

Novinec na Dirki po Franciji z obema rokama pograbil svojo prvo priložnost #video

Avtor:
Alenka Teran Košir

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,03
Olav Kooij | Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) je veliki zmagovalec 5. etape Dirke po Franciji, prve, ki je ponudila priložnost sprinterjem. | Foto Reuters

Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) je veliki zmagovalec 5. etape Dirke po Franciji, prve, ki je ponudila priložnost sprinterjem.

Foto: Reuters

Novinec na Dirki po Franciji Olav Kooij, moštveni kolega Paula Seixasa v ekipi Decathlon CMA CGM, je zmagovalec 5. etape, prve na letošnjem Touru, ki je ponudila pravo priložnost sprinterjem. Dan, ki se je začel v Lannemezanu in po 148 kilometrih končal v Pauju, je zaznamoval 26-letni francoski kolesar Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), nekdanji triatlonec, ki se je med epidemijo covida preusmeril v kolesarstvo. V napad je krenil že na kilometru nič in na čelu dirke vztrajal kar 144 kilometrov, dobil tudi vmesni leteči in gorski cilj, preden ga je glavnina ujela 14 kilometrov pred ciljem. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je varno pripeljal v cilj, rumena majica pa ostaja na ramenih Norvežana Torsteina Træena (Uno-X Mobility).

POTEK ETAPE: 5. etapa Dirke po Franciji (Lannemezan–Pau, 158,3 kilometra)

Olav Kooij že na svojem prvem Touru do etapne zmage!

Cilj! Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) je zmagovalec 5. etape! Drugo mesto je osvojil Max Kanter (XDS Astana), tretje pa prvi favorit za etapno zmago Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

"Po nekaj težkih dneh sem dočakal dan, da dobim prvo priložnost in zmagam na etapi Toura. Meni to pomeni veliko, ves čas sem verjel vase, imel pa sem tudi dobro pomoč ekipe, ki je naredila dobro delo, sam pa sem dal vse od sebe, ko sem zagledal ciljno črto," je po tekmi povedal zmagovalec.

Objem s Paulom Seixasom:

Branilec lanske zmage Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je prišel v cilj s skupino, ki je zaostala 14 sekund, in obdržal četrto mesto v skupnem seštevku. Rumeno majico je obdržal Norvežan Torstein Traeen (Uno-X Pro).

Zadnji kilometer!

Dirka po Franciji 2026, 5. etapa | Foto: Šest km do cilja: Ekipe že postavljajo svoje sprinterske vlake, medtem pa je v glavnini prišlo do padca. V padec so bili udeleženi tudi kolesarji ekipe Soudal Quick-Step, ki naj bi v sprintu pomagali svojemu najhitrejšemu kolesarju Timu Merlierju. 

14 km do cilja: Po kar 144 kilometrih je pobega konec! Glavnina je ujela francoskega kolesarja Baptista Veistrofferja, ki je vztrajal, čeprav je bil njegov poskus že od začetka obsojen na neuspeh. Bravo za pogum! Glavnina je ujela tudi zasledovalno skupino, zdaj pa se etapa začenja na novo.

25 km do cilja: Veistroffer je prvi prečkal gorski cilj na Cote de Baleix in pobral dve točki, medtem ko si je eno priboril nosilec pikčaste majice Alex Baudin. Takoj za gorskim ciljem so se glavnini odpeljali trije kolesarji Valentin Paret-Peintre (Soudal), Kasper Asgreen (EF) in britanski državni prvak Fred Wright (Pinarello), ki bodo kmalu ujeli Veistrofferja. Lahko združijo moči in uženejo glavnino? Najverjetneje ne. 

Rezultat gorskega cilja 3. kategorije – Côte de Baleix:

Mesto Kolesar Točke
1. Baptiste Veistroffer 2
2. Alex Baudin 1

30 km do cilja: Med ubežnikom Baptistom Veistrofferjem in glavnino je samo še minuta razlike oz. 700 metrov na trasi. Kako dolgo še lahko zdrži? Pred karavano je edini kategoriziran klanec današnje etape, Côte de Baleix. Gre za en kilometer dolg vzpon z 8,8-odstotnim povprečnim naklonom.

Veistroffer prvi na vmesnem cilju, prednost pred glavnino kopni

40 km do cilja: Kolesarji so že prečkali vmesni sprint v mestu Vic-en-Bigorre. Prvi je črto prečkal edini ubežnik v današnji etapi, Baptiste Veistroffer, in pobral 25 točk. V ozadju so se za preostale točke udarili sprinterji. Mads Pedersen, včerajšnji zmagovalec etape, je osvojil novih 16 točk in še utrdil vodstvo v posebnem seštevku za zeleno majico. Glavnina zaostaja samo še dobro minuto. 

Rezultati vmesnega cilja, Vic-en-Bigorre: 

Mesto Kolesar Ekipa Točke
1. Baptiste Veistroffer Lotto - Intermarché 25
2. Max Kanter XDS Astana Team 20
3. Mads Pedersen Lidl - Trek 16
4. Biniam Girmay NSN Cycling 14
5. Jasper Philipsen Alpecin - Premier Tech 12
6. Anthony Turgis TotalEnergies 10
7. Fernando Gaviria Caja Rural - Seguros RGA 9
8. Jake Stewart NSN Cycling 8
9. Tim Merlier Soudal - QuickStep 7
10. Mike Teunissen XDS Astana Team 6
11. Tim Marsman Alpecin - Premier Tech 5
12. Aaron Gate XDS Astana Team 4
13. Quinn Simmons Lidl - Trek 3
14. Mathis Le Berre TotalEnergies 2
15. Dylan van Baarle Soudal - QuickStep

50 km do cilja: Trdoživi Francoz Baptiste Veistroffer že več kot 100 kilometrov v hudi vročini vztraja na čelu dirke. Glavnina počasi stopi razliko, ki zdaj šteje še dve minuti in 45 sekund. Kdaj bodo sprinterske ekipe pohodile na plin? Vmesni cilj v mestu Vic-en-Bigorre je vse bližje ... 

89 km do cilja: Pričakovano stanje na Touru ostaja nespremenjeno. Baptiste Veistroffer še naprej kraljuje na čelu dirke in uživa v pozornosti, ki je je kot edini ubežnik deležen. Pred glavnino ima že več kot tri minute prednosti, a možnosti, da bi na koncu osvojil etapno zmago, so skoraj nične. Žal. Sprinterske ekipe, ki so na svojo priložnost čakale štiri etape, je danes ne bodo kar tako izpustile iz rok. 

Nekdanji triatlonec Veistroffer je letos nase opozoril z etapno zmago v Omanu, kjer je zmagal po samostojni vožnji. V begu je bil kar 191 kilometrov! Po etapi je v izjavi za DirectVelo povedal, da ko gre v pobeg, to pomeni, da verjame v uspeh. Dodal je, da potrebuje intenzivnost in napor, da pride v pravo formo.

100 km do cilja: Na čelu dirke ni sprememb. Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) še naprej vztraja v samostojnem pobegu in ima pred glavnino nekaj manj kot tri minute prednosti. Breme narekovanja tempa si delita ekipi Alpecin - Premier Tech in Soudal Quick-Step, ki danes svoje upe polagata v Jasperja Philipsena in Tima Merlierja.

128 km do cilja: 26-letni Francoz Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), ki nastopa na svoji prvi tritedenski dirki, še naprej animira dogajanje s samostojnim pobegom. Pred glavnino, kjer tempo narekujeta Silvan Dillier (Alpecin - Premier Tech) in Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), torej kolesarja ekip, ki danes računata na etapno zmago, ohranja prednost slabih treh minut.

Pogumni Francoz v soju žarometov

140 km do cilja: Francoski kolesar Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), ki je pred startom napovedal, da bo danes krneil v napad, ima že več kot tri minute prednosti pred glavnino. Danes bo užival v pozornosti javnosti in medijev, saj drugih poskusov pobega verjetno ne bo. 

14.15 - Po nekaj kilometrih zaprte vožnje se je ob 14.15 etapa končno začela. Takoj ko je direktor Toura Christian Prudhomme iz spremljevalnega vozila zamahnil s startno zastavico, je francoski kolesar Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) krenil v napad, čeprav se zaveda, da je njegov poskus že vnaprej obsojen na neuspeh. V pogovoru za Eurosport je svoje namene razkril že pred začetkom etape. Glede na traso, ki naj bi se končala s skupinskim sprintom, danes pretiranega boja za pobeg ni pričakovati.

14.00 - Pozdravljeni! Na Dirki po Franciji je končno napočil dan, ki so ga sprinterji nestrpno čakali. Pred kolesarji je 158 kilometrov dolga peta etapa od Lannemezana do Pauja, na kateri bodo premagali približno 1.600 višinskih metrov.

Prvič v karieri bo v rumeni majici vozil Traeen Torstein iz ekipe Uno-X Mobility. | Foto: Guliverimage Prvič v karieri bo v rumeni majici vozil Traeen Torstein iz ekipe Uno-X Mobility. Foto: Guliverimage

Napoved 5. etape Dirke po Franciji

Kolesarje na Dirki po Franciji čaka 158,3 kilometra dolga etapa, ki bo karavano popeljala severno od Pirenejev. Do letečega cilja v Vic-en-Bigorreju, 45 kilometrov pred ciljem, bo trasa precej mirna, nato pa se bo začel zahtevnejši del dneva.

V razmaku dvanajstih kilometrov si bodo sledili trije kratki vzponi: nekategorizirana Côte de Casteide-Doat in Route de Lembeye ter Côte de Baleix. Zadnji je najstrmejši, dolg je en kilometer in ima 8,8-odstotni povprečni naklon, ocenjen pa je kot klanec tretje kategorije.

Po njem bo do cilja v Pauju ostalo še dobrih 25 kilometrov večinoma ravninske trase, kar bi glavnini lahko omogočilo, da se znova sestavi. Če pa bodo ekipe, ki imajo sprinterje z boljšimi sposobnostmi za vožnjo navkreber, na vzponih navile tempo, se lahko načrti čistih sprinterjev hitro zapletejo.

Nazadnje je v Pauju slavil Jasper Philipsen (2024). | Foto: Reuters Nazadnje je v Pauju slavil Jasper Philipsen (2024). Foto: Reuters

Tour v Pauju že 64-krat, nazadnje je tam slavil Jasper Philipsen

Tour se je v mestu Pau v zgodovini ustavil že 64-krat, nazadnje leta 2024, ko je tam slavil Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Belgijec bo tudi tokrat med glavnimi kandidati za zmago. Prvi favorit za etapno zmago je sicer Tim Merlier (Soudal Quick-Step), ki velja za enega najhitrejših mož v karavani, a bi ga tokrat razgiban zaključek lahko ustavil na poti do zmage.

Svojo priložnost bi lahko izkoristil tudi Nizozemec Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), ki je letos na Dirki po Belgiji že premagal tako Merlierja kot Philipsna. Kandidat za etapno zmago je tudi Eritrejec Biniam Girmay (NSN Cycling), ki je v četrti etapi dobil vmesni sprint in pokazal, da je na Tour pripotoval v dobri formi. V boj za etapno zmago bi se lahko vključil tudi Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki mu bo zelena majica vodilnega v točkovanju zagotovo dala dodaten zagon.

Tudi današnja etapa bo potekala v ekstremnih vremenskih razmerah. Živo srebro naj bi se povzpelo vse do 38 stopinj Celzija, zato bo hlajenje ključnega pomena.

Preberite še:

pogi thumb
Sportal Peklenska vročina na Touru: Pogačar je našel način za hlajenje #video
Tadej Pogačar, Dirka po Franciji 2026, vročina
Sportal Pogačar dan začel z glavobolom, nato izgubil še rumeno majico, a se ne pritožuje #video
Torstein Træen/kolaž
Sportal Neverjetna zgodba človeka, ki je nasledil Pogačarja: od raka na modih do rumene majice
Paul Seixas
Sportal Bo Visma dobila novega Vingegaarda? V igri je eden največjih talentov svetovnega kolesarstva.
Mads Pedersen
Sportal Peklenski dan na Touru: Pogačar predal rumeno majico, Pedersen osvojil etapo
Cian Uijtdebroeks
Sportal Nova težka noč za Belgijca, ki na Touru dirka z gastroenteritisom in drisko

Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jasper Philipsen Tim Merlier Mads Pedersen Tour de France Tour de France
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.