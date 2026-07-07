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Avtor:
A. T. K.

Torek,
7. 7. 2026,
14.40

Osveženo pred

5 minut

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Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Paul Seixas Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Torek, 7. 7. 2026, 14.40

5 minut

Veliki boj za 19-letnega Seixasa: Visma, UAE, Red Bull in Ineos že v nizkem startu

Avtor:
A. T. K.

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Paul Seixas | Kje bo 19-letni Paul Seixas nadaljeval kariero? | Foto Guliverimage

Kje bo 19-letni Paul Seixas nadaljeval kariero?

Foto: Guliverimage

Devetnajstletni francoski kolesar Paul Seixas je trenutno eno najbolj vročih imen na kolesarski tržnici. Kot poroča specializirani kolesarski portal Wielerflits, bo čudežni deček, ki pravkar nastopa na svoji prvi Dirki po Franciji, pogajanja z zainteresiranimi ekipami nadaljeval šele po Touru. Med tistimi, ki so z njim že v stikih, je tudi nizozemska ekipa Visma | Lease a Bike.

Pri Vismi naj bi se za Paula Seixasa zanimali že od lanskega poletja, ko se je vodja ekipe Richard Plugge z mladim kolesarjem prvič srečal v francoskem Tignesu. Od takrat naj bi bili v rednih stikih tako s Seixasom kot z njegovim menedžerjem Joono Laukko.

Nizozemska ekipa v mladem Francozu, ki je bil na letošnji klasiki Liège–Bastogne–Liège eden redkih, ki je nekaj kilometrov lahko držal stik s Tadejem Pogačarjem, vidi potencialnega prihodnjega kapetana za tritedenske dirke. Predstavili naj bi mu tudi razvojni načrt, po katerem bi lahko napredoval ob Jonasu Vingegaardu, podobno kot je Vingegaard pred leti rasel ob Primožu Rogliču.

Pogodba do konca 2027, kaj sledi?

Seixas ima s francosko ekipo Decathlon AG2R La Mondiale veljavno pogodbo do konca leta 2027. Ker naj bi bila njegova trenutna plača razmeroma nizka, odkup pogodbe za bogatejše ekipe ne bi predstavljal večje ovire, še poroča Wielerflits. Namestnik vodje ekipe Mathieu Charpentier je medtem že poudaril, da je francoska ekipa finančno sposobna konkurirati najboljšim ponudbam ekip svetovne serije, če bo želela svojega največjega talenta zadržati v svojih vrstah.

Med interesenti za "odkup" enega največjih talentov v sodobnem kolesarstvu naj bi bili švicarska ekipa Q36.5, ki jo podpira Pinarello, UAE Team Emirates-XRG, Red Bull–BORA–hansgrohe in Ineos Grenadiers.

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