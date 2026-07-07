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Avtor:
Alenka Teran Košir

Torek,
7. 7. 2026,
18.10

Osveženo pred

46 minut

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Dirka po Franciji Tour de France Tour de France

Torek, 7. 7. 2026, 18.10

46 minut

Neverjetna zgodba Torsteina Træena: od raka na modih do rumene majice

Avtor:
Alenka Teran Košir

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Torstein Traeen, Dirka po Franciji 2026, rumena majica | 30-letni Norvežan Torstein Træen, ki je leta 2022 prebolel raka na modih, je prvi kolesar ekipe Uno-X Mobility, ki je imel čast obleči rumeno majico. | Foto Reuters

30-letni Norvežan Torstein Træen, ki je leta 2022 prebolel raka na modih, je prvi kolesar ekipe Uno-X Mobility, ki je imel čast obleči rumeno majico.

Foto: Reuters

Tridesetletni Norvežan Torstein Træen je prvi kolesar ekipe Uno-X Mobility, ki je oblekel rumeno majico vodilnega na Dirki po Franciji, in šele tretji Norvežan, ki se lahko pohvali z znamenito maillot jaune. Njegova zgodba pa je posebna še iz drugega razloga: aprila 2022 so mu namreč po rutinski dopinški kontroli odkrili raka na modih.

V njegovem vzorcu so takrat zaznali povišane vrednosti hormona hCG, ki je pri moških lahko tudi znak tumorja. Sprva je primer deloval kot morebitna dopinška nepravilnost, a se je hitro izkazalo, da je šlo za zdravstveni alarm. Ker so bolezen odkrili dovolj zgodaj, so mu tumor odstranili z operacijo, kemoterapije pa ni potreboval. Že julija 2022 je sporočil, da v njegovem telesu ni več bolezni. Pri tem je zanimivo, da je le nekaj dni, preden so pri njem odkrili zdravniške nepravilnosti, Træen zmagal v skupnem seštevku gorskih ciljev na Dirki po Alpah, konec marca pa je z odličnim devetim mestom navdušil tudi na Dirki po Kataloniji.

Moto: Vedno bi lahko bilo še huje

Takrat je v enem od intervjujev povedal, da po bolezni bolj uživa v življenju. "Kolesarstvo je lahko precej zahteven svet. Veliko si odsoten od doma in se marsičemu odpoveš, da iz sebe iztisneš največ. Po tem, ko sem zbolel za rakom in ga premagal, zdaj uživam tudi v slabih trenutkih. Od takrat je stavek 'vedno bi lahko bilo še huje' postal moj življenjski moto."

Torstein Traeen, Dirka po Franciji 2026, rumena majica | Foto: Reuters Foto: Reuters

Po pobegu oblekel rdečo majico na Vuelti

A to ni edina posebnost njegove zgodbe. Posebna je tudi zato, ker je z zelo podobnim manevrom kot danes, torej z vožnjo v ubežni skupini, ki mu je prinesla osmo mesto v etapi in vodstvo v skupnem seštevku, leta 2025 na Vuelti prevzel rdečo majico vodilnega. Tam jo je kot član ekipe Bahrain Victorious nosil tri etape. Kako dolgo bo zdržal v rumenem na Touru? Že zdaj lahko rečemo, da jo bo zadržal vsaj še jutri, saj je na sporedu sprinterska etapa.

Mads Pedersen
Sportal Peklenski dan na Touru: Pogačar predal rumeno majico, Pedersen osvojil etapo

Po izjemnem uspehu še ni dojel veličine dosežka. "Težko razumem, kako velika stvar je to, a to vidim na obrazih svojega maserja in športnega direktorja. Mislim, da se bom šele čez nekaj dni zares zavedel, kaj mi je uspelo. Tour je največja dirka na svetu in v tem bom skušal uživati. Zakaj smo Norvežani tako uspešni? Ker nas navdihuje norveška kultura. To vidimo pri nogometu in tudi v naši ekipi. Smo ekipa dobrih prijateljev. Tudi moji moštveni kolegi so videti navdušeni. Mislim, da bo, ko bomo skupaj, v ekipi zelo lepo vzdušje," je povedal po etapi.

Tudi zelena in bela majica dobili novega lastnika

Novega lastnika sta dobili tudi zelena majica najboljšega po točkah in bela majica najboljšega mladega kolesarja. Tadej Pogačar je zeleno majico moral predati današnjemu etapnemu zmagovalcu Madsu Pedersenu (Lidl-Trek), Isaac del Toro pa belo Pedersenovemu moštvenemu kolegu Mathiasu Vacku, ki je uresničeni scenarij ekipe označil za mojstrovino.

V razvrstitvi na gorskih ciljih ni sprememb, v priljubljeni pikčasti majici bo tudi jutri vozil Alex Baudin (EF Education-EasyPost).

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