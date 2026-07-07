Belgijski kolesar Cian Uijtdebroeks, ki na letošnji Dirki po Franciji nastopa kot kapetan ekipe Movistar, je po tretji etapi razkril, zakaj je bil v uvodnih dneh daleč od pričakovane ravni. Ne le da je zbolel, mučita ga tudi vročina in vrtoglavica. Njegovo razkritje je sprožilo številne kritike na račun ekipe.

Triindvajsetletni Cian Uijtdebroeks, nekdanji član Visme in Red Bull - BORE - hansgrohe, na Touru nastopa prvič, a mu ne gre po načrtih. Pio 3. etapi, ki jo je končal na 27. mestu, minuto za zmagovalcem Tadejem Pogačarjem, je v pogovoru za Sporzo priznal, da še zdaleč ni zdrav.

"Ko nisi zdrav, je težko," je dejal po etapi. "A sem se boril."

Na vprašanje, kaj točno je narobe, je odgovoril: "Vročina … To je bilo prisotno že včeraj. Bomo videli. Ali lahko nadaljujem? Upam. Poskrbeti moramo, da se dobro regeneriram in da imamo vse pod nadzorom."

"Preprosto nisem dobro in malo se mi vrti," je dodal. "Danes sem se nekako prebil skozi, vendar mi je to vzelo ogromno energije. To pojasnjuje tudi, kaj se je dogajalo v zadnjih dneh."

Pri Movistarju so potrdili, da ima Uijtdebroeks vročino, in pojasnili, da je prav to razlog za njegove nastope pod običajno ravnjo. Ob tem so dodali, da ga bodo še naprej podpirali in pozorno spremljali njegovo zdravstveno stanje. Njihovo pojasnilo je hitro sprožilo val kritik. Dirkanje z vročino namreč velja za resno tveganje, še posebej na tritedenski dirki, kot je Tour de France, in še toliko bolj v ekstremni vročini, ki trenutno spremlja dirko. Temperature se približujejo 40 stopinjam Celzija.

Nekdanji profesionalni kolesar Thomas De Gendt je na omrežju X neposredno podvomil o odločitvi Movistarja. "Kako lahko zdravniki Movistarja Cianu dovolijo, da nadaljuje z vročino?" se je vprašal, na zdravstvena tveganja pa je opozoril tudi belgijski novinar Jonas Creteur.

Zapisal je, da zdravniki in kardiologi praviloma odsvetujejo športno aktivnost že ob rahlo povišani telesni temperaturi, saj ima lahko to dolgoročne posledice za srce. Pri tem se je skliceval na nedavni intervju s kardiologom Guidom Claessensom, ki je opozoril, da lahko v ozadju včasih ostane neopažen miokarditis, nadaljevanje treningov ali tekmovanj z vročino pa tveganje še poveča.

Še ostrejši je bil nizozemski novinar Thijs Zonneveld. "Dirkati z vročino, in to v takšnih temperaturah, je popolnoma absurdno in življenjsko nevarno," je zapisal na omrežju X.

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