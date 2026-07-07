Peklenska vročina na Touru: Pogačar je našel način za hlajenje #video

Na Dirki po Franciji se kolesarji ne borijo le drug z drugim, ampak tudi z izjemno zahtevnimi vremenskimi razmerami. V četrti etapi od Carcassonna do Foixa so temperature segale prek 40 stopinj Celzija, zato so bili osvežitev, ledene nogavice, hladni bidoni in vsaka senca vredni skoraj toliko kot pomoč moštvenih kolegov. Tadej Pogačar, ki je danes namenoma rumeno majico in vodstvo na dirki prepustil konkurentom, je našel poseben način.

Vročina je bila tudi danes ena glavnih tem Dirke po Franciji. Živo srebro se je dvignilo nad 40 stopinj Celzija, kar ni prijetno, še manj pa zdravo. Kolesarji so se hladili na vse mogoče načine, ekipe pa so morale še posebej skrbno načrtovati oskrbovalne točke. Pri tako visoki temperaturi se lahko že najmanjša napaka pri hlajenju ali hidraciji hitro spremeni v veliko težavo.

Tadej Pogačar je po etapi dejal, da je dan začel z močnim glavobolom, a se jim je v ekipi uspelo dovolj hladiti, tako da je šlo. Enega od načinov ohlajanja telesa po etapi si lahko ogledate tudi v spodnjem videu.

VIDEO: Poglejte, kako se je po vroči etapi na hitro ohladil svetovni prvak:

Organizatorji se zavedajo vročinskih težav

Direktor Dirke po Franciji Christian Prudhomme je že pred začetkom Toura dejal, da se zavedajo težav, povezanih z vročino, in da se te pojavljajo praktično vsako leto. "Globalno segrevanje brez dvoma vpliva na dirko. Ne bomo se mogli večno izogibati južnim delom Francije. Letos nas je prvi vročinski val zajel že maja. Dirka po Franciji je osrednja kolesarska prireditev v letu, zato bo treba skupaj sprejeti odločitve za prihodnost."

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