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Avtor:
A. T. K.

Sreda,
8. 7. 2026,
8.30

Osveženo pred

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Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jasper Philipsen Tim Merlier Mads Pedersen Tour de France Tour de France

Sreda, 8. 7. 2026, 8.30

2 uri, 35 minut

Dirka po Franciji, peta etapa (Lannemezan–Pau, 158,3 kilometra)

Hitri možje dočakali prvo priložnost, a Tour jim nastavlja past

Avtor:
A. T. K.

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Tadej Pogačar, Dirka po Franciji 2026, vročina | Tadej Pogačar danes računa na miren dan, a na Dirki po Franciji se stvari lahko hitro zapletejo. | Foto Reuters

Tadej Pogačar danes računa na miren dan, a na Dirki po Franciji se stvari lahko hitro zapletejo.

Foto: Reuters

Na Dirki po Franciji je končno napočil čas, ki so ga najbolj čakali sprinterji. Peta etapa od Lannemezana do Pauja, dolga 158,3 kilometra in z okoli 1.600 višinskimi metri, je vsaj na papirju prva prava priložnost za hitre kolesarje, čeprav zaključek ni povsem nedolžen. Kratki vzponi v zadnjih 45 kilometrih bi lahko premešali karte in utrudili tiste, ki v vožnji navkreber niso najbolj prepričljivi. V rumeni majici bo danes vozil Norvežan Torstein Træen (Uno-X Mobility), Tadej Pogačar (UAE Emirates) pa upa na miren dan. Dogajanje v etapi, ki se bo začela ob 14.15 in končala okoli 17.40, bomo na Sportalu spremljali v živo.

Kolesarje na Dirki po Franciji čaka 158,3 kilometra dolga etapa, ki bo karavano popeljala severno od Pirenejev. Do letečega cilja v Vic-en-Bigorreju, 45 kilometrov pred ciljem, bo trasa precej mirna, nato pa se bo začel zahtevnejši del dneva.

Trasa pete etape Dirke po Franciji:

Dirka po Franciji 2026, 5. etapa | Foto:

V razmaku dvanajstih kilometrov si bodo sledili trije kratki vzponi: nekategorizirana Côte de Casteide-Doat in Route de Lembeye ter Côte de Baleix. Zadnji je najstrmejši, dolg je en kilometer in ima 8,8-odstotni povprečni naklon, ocenjen pa je kot klanec tretje kategorije.

Po njem bo do cilja v Pauju ostalo še dobrih 25 kilometrov večinoma ravninske trase, kar bi glavnini lahko omogočilo, da se znova sestavi. Če pa bodo ekipe, ki imajo sprinterje z boljšimi sposobnostmi za vožnjo navkreber, na vzponih navile tempo, se lahko načrti čistih sprinterjev hitro zapletejo.

Nazadnje je v Pauju slavil Jasper Philipsen (2024). | Foto: Reuters Nazadnje je v Pauju slavil Jasper Philipsen (2024). Foto: Reuters

Tour v Pauju že 64-krat, nazadnje je tam slavil Jasper Philipsen

Tour se je v mestu Pau v zgodovini ustavil že 64-krat, nazadnje leta 2024, ko je tam slavil Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Belgijec bo tudi tokrat med glavnimi kandidati za zmago. Prvi favorit za etapno zmago je sicer Tim Merlier (Soudal Quick-Step), ki velja za enega najhitrejših mož v karavani, a bi ga tokrat razgiban zaključek lahko ustavil na poti do zmage.

Svojo priložnost bi lahko izkoristil tudi Nizozemec Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), ki je letos na Dirki po Belgiji že premagal tako Merlierja kot Philipsna. Kandidat za etapno zmago je tudi Eritrejec Biniam Girmay (NSN Cycling), ki je v četrti etapi dobil vmesni sprint in pokazal, da je na Tour pripotoval v dobri formi. V boj za etapno zmago bi se lahko vključil tudi Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki mu bo zelena majica vodilnega v točkovanju zagotovo dala dodaten zagon.

Tudi današnja etapa bo potekala v ekstremnih vremenskih razmerah. Živo srebro naj bi se povzpelo vse do 38 stopinj Celzija, zato bo hlajenje ključnega pomena.

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