De Gendt zagrozil, Roglič pa vseeno zadržal rumeno majico #video

Dirka po Romandiji, 2. etapa

Thomas De Gendt je v cilj pripeljal več kot dve minuti pred zasledovalci:

🙌 @DeGendtThomas wins stage 2 of #TourdeRomandie. 2nd win of the season. 13th career win for @Lotto_Soudal rider, 11 of them in WT races. Great performance (one more time) by the Belgian rider. pic.twitter.com/UuLYU6vXry — Brain on Wheels 🚲 (@BrainOnWheels) April 26, 2018

Belgijec, tekmovalec ekipe Lotto-Soudal, se je tako zadovoljil z etapno zmago, na cilju 173,9 kilometra dolge preizkušnje od Delemonta do Yverdon-les-Bainsa, ki je bila spet zelo razgibana, a so bili najtežji vzponi v njenem uvodu, je imel dve minuti in štiri sekunde prednosti pred glavno zasledovalno skupino. Njen sprint je dobil Italijan Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), ki je še v drugi zaporedni etapi zasedel drugo mesto. Tretji je bil tokrat Francoz Samuel Dumoulin.

Belgijcu se je načrt izšel

"Poskušal sem že včeraj, ni mi uspelo, danes mi je. Vedel sem, da je to najbrž moja zadnja priložnost za etapno zmago, zato sem jo moral izkoristiti. Imel sem dobre noge, računal sem, da moram do zadnjega vzpona priti z več kot tremi minutami prednosti, kar mi je uspelo," je po zmagi dejal belgijski specialist za pobege, po tem je trenutno zagotovo najbolj znani kolesar.

De Gent, ki je letos že dobil etapo dirke svetovne serije, zmage se je veselil na dirki po Kataloniji, je ušel že na začetku etape, ta se je začela z vzponom tretje kategorije, to mu je uspelo skupaj s še tremi kolesarji. Nabrali so si osem minut prednosti, nato pa so predvsem člani Bahrain Meride na čelu s Kristijanom Korenom začeli lov za njimi.

V šprintu zasledovalne skupine je slavil Sonny Colbrelli:

Pozneje so se jim pridružili še Rogličevi kolegi iz ekipe, a izkazalo se je, da je bil zadnji ubežnik De Gendt dovolj močan za zmago, dobro se je držal tudi na zadnjem klancu druge kategorije. Kolesarji LottaNL Jumba se s tem niso obremenjevali, slabše volje pa so bili pri Bahrain Meridi, njihov sprinter Colbrelli je kljub dobremu sprintu spet ostal brez zmage.

Roglič in Špilak zasedla sta 41. in 42. mesto

Koren, ki je garal v lovu za ubežniki, seveda v cilj ni prišel z glavno skupino, v njej pa sta bila Roglič in Simon Špilak (Katjuša), zasedla sta 41. in 42. mesto. Oba sta želela, tako kot tudi ostali najboljši tekmovalci, privarčevati nekaj moči za petkov izredno zahteven kronometer, ki bo igral veliko vlogo pri končnem vrstnem redu. Roglič pred njim nima nikakršne prednosti pred najbližjim zasledovalcem Avstralcem Rohanom Dennisom, tretjeuvrščeni Britanec Geraint Thomas zaostaja štiri sekunde, Špilak pa je z zaostankom 20 sekund na 24. mestu.