Brezčasna klasika in večna eleganca: kolesa legendarne znamke po ugodnejših cenah

Kolesarjenje združuje ljudi na več ravneh, saj jim ponuja zanimiv način za preživljanje prostega časa, učinkovit način prevoza na delo, v šolo in po opravkih, zabavne priložnosti za druženje in spoznavanje novih modelov koles. Kolesarji veljajo za kolegialne rekreativce, vedno si radi pomagajo z nasveti, na terenu hitro priskočijo na pomoč, če se komu pripeti kakšen neprijeten dogodek, radi se obveščajo o novostih in radi se družijo. Prav druženju in spoznavanju novih kolekcij klasičnih in električnih koles je namenjen Puchov kolesarski sejem , kjer predana ekipa svetovalcev z veseljem predaja svoje znanje strankam, ki v trgovini NewBike stopajo v kolesarski svet, poln udobja, varnosti in vrhunske kakovosti.

Električna kolesa so namenjena premagovanju vsakodnevnih izzivov, kratkih in daljših razdalj ter so udobna, varna in zanesljiva. Foto: kolesa-newbike.si

Imeti dobro kolo pomeni, da nam bodo vse poti, ki jih opravimo s kolesom, v velik užitek, ne samo to – gibanje bo dobro vplivalo na naše počutje, kolesarjenje pa nas bo vedno nagradilo z občutkom svobode, ki ga zlepa ne bomo našli nikjer drugje. Nekaj osvobajajočega je v vrtenju pedalov in kolo že dolgo velja za sinonim brezskrbne svobode. Kolesarjenje je tudi eden od načinov trajnostne mobilnosti, saj ima v primerjavi z vožnjo z avtomobilom kar nekaj prednosti. Pripomore k zdravju, zmanjšuje onesnaževanje s hrupom in izpušnimi plini ter pripomore k zmanjševanju zastojev na cestah, zato se, če je le mogoče, na pot odpravimo s kolesom. Tako tudi sami pripomoremo k spreminjanju prometnih navad.

Najstarejše kolesarsko ime na svetu Ali ste vedeli, da blagovna znamka koles Puch obstaja že 120 let in je tako najstarejša kolesarska blagovna znamka na svetu? Foto: kolesa-newbike.si Z gosposkim kolesom, kakršna so legendarna kolesa Puch, boste preprosto, varno in udobno premagovali razdalje, saj Puchova kolesa veljajo za izjemno zmogljiva in kakovostna. Med električna kolesa Puch spadajo mestna električna kolesa, gorska električna kolesa, treking električna kolesa, potovalna električna kolesa, zložljiva električna kolesa, električna kolesa za starejše, ženska električna kolesa, moška električna kolesa.

Dodatni popusti pri nakupu koles Puch so na voljo le pri obisku Puchovega kolesarskega sejma - dobimo se v Ljubljani in Celju, vsak petek in soboto v juniju. Foto: kolesa-newbike.si

V majhni delavnici na ulici Strauchergasse 18a v avstrijskem Gradcu je leta 1899 neutruden inovator in veliki vizionar Johann Puch, ki se je pri Ptuju rodil kot Janez Puh, izdelal svoje prvo kolo. Velik uspeh, ki ga je požel njegov prvi model, je pripeljal do tega, da je s sodelavcem in prijateljem Victorjem Kalmannom kmalu ustanovil svojo drugo tovarno, kjer so začeli izdelovati kar osem različnih modelov koles. Njuna kolesa so hitro osvojila dirkalne steze in športne kolesarje, saj je bil tekmovalni kolesar tudi Puch. Ob tem, da je zasnoval obliko koles, kot jih poznamo danes – z obema kolesoma enake velikosti –, je "izumil" tudi prečno cev na okvirju moških tekmovalnih koles, ki se je ohranila vse do danes. Njegova kolesa so dosegla izjemno priljubljenost in tudi današnji ljubitelji Puchovih koles se za to znamko odločajo, ker pooseblja klasično eleganco in vrhunsko kakovost. Leta 2019 se je znamka Puch vrnila tja, kjer se je vse začelo: v srce Gradca. Inovativna kolesa s prestižnim logotipom so zdaj seveda posodobljena, vključujejo najnovejšo tehnologijo, pri tem pa še vedno ohranjajo slog in eleganco tradicionalne blagovne znamke. Še vedno širijo ljubezen do kolesarjenja in če tudi vi prisegate na te vrednote, je čas, da poiščete svoje idealno klasično ali električno kolo.

O brezčasni lepoti in elegantnem slogu koles Puch se lahko prepričate na Puhovih sejmih, ki so ob petkih in sobotah v Ljubljani in Celju, kjer boste v dobri družbi ljubiteljev Puchovih koles uživali ob bogati kolesarski ponudbi. Predstavili vam bodo nova in rabljena klasična ter električna kolesa. Še večje veselje pa boste imeli, ko boste odkrili, da je trgovina koles NewBike za vas v času sejmov pripravila privlačne cene koles, ta so znižana za kar 10 odstotkov, kar velja tudi za že znižane modele. Tako so kolesa Puch še bolj dostopna tudi tistim, ki se šele spoznavajo s to legendarno blagovno znamko.

Puchov sejem: vsa kolesa z 10-odstotnim popustom Foto: kolesa-newbike.si Vsak petek in soboto v juniju si lahko ogledate bogato ponudbo koles Puch in jih tudi preizkusite. Sejem je odlična priložnost za vse simpatizerje blagovne znamke Puch, saj so kolesa takrat na voljo po 10-odstotni znižani ceni (velja tudi za že znižane modele). Trgovina Ljubljana Šmartinska 106, 1000 Ljubljana Telefon: 059 776 500 Trgovina Celje Prešernova 13, 3000 Celje Tel: 041 786 574 Pred obiskom sejma pa si oglejte najljubše modele električnih koles na spletni strani.

Znamka, ki med ljudmi širi ljubezen do kolesarjenja

Foto: kolesa-newbike.si

Zakaj se ne bi tudi vi razveselili svojega novega kolesa Puch? Tako se lahko pridružite veliki družini ljubiteljev te kultne blagovne znamke koles, ki se zavedajo, da je razkošna vožnja na gosposkih Puchovih kolesih nekaj, česar ne bi zamenjali za nobeno drugo stvar. Ko se s kolesom, kot je Puch, podaš na vožnjo po mestu, imaš občutek, da se je čas ustavil, da mestne ulice pripadajo samo tebi in da bodo vsi izzivi z lahkoto rešeni. To je tisto, kar je gradilo znamko Puch oziroma Steyr že na začetku zgodbe, kar je zapisano v njenih genih in kar med ljudmi še vedno širi ljubezen do kolesarjenja.

Petkovi in sobotni Puhovi sejmi so zato veliko več kot priložnost za nakup koles. Na sejmih se srečujejo izkušeni ljubitelji kolesarjenja, stari in mladi začetniki na tem področju, vsem skupaj pa so na voljo strokovnjaki, ki so pripravljeni z vami deliti vse nasvete o pravilnem nakupu in vzdrževanju kolesa.

Kako izbrati pravo električno kolo zase?

Kolesarjenje v mestih in na krajših razdaljah predstavlja najhitrejši način mobilnosti. Foto: kolesa-newbike.si

Električna kolesa postajajo vedno bolj priljubljena in v trgovini NewBike lahko poiščete kolo, ki je primerno prav za vas. Električna kolesa so namenjena premagovanju vsakodnevnih izzivov, kratkih in daljših razdalj, in ker so udobna, varna in zanesljiva, bodo spremenila vaš način kolesarjenja. Zdaj se boste res lahko čisto na vsako pot podali s kolesom, naj bo to pot v službo, šolo ali po opravkih. Ker je treba tudi električno kolo poganjati s pedali, imajo ta kolesa kljub električnemu pogonu še vedno ugoden vpliv na naše zdravje, predvsem pa so tako kot vsa kolesa, do okolja prijazna prevozna sredstva.

Udobje električnih koles Puch, Vogue in Vandijck zagotavljajo usnjene ročke, udobni sedeži in odlične zavore, protizdrsni sloj na pedalih, stojala in LED-luči. Spredaj in zadaj so nameščeni blatniki, tudi veriga je zaščitena, zato tudi vožnja po mokrih cestah ne predstavlja ovire, da se na delo ne bi odpeljali s kolesom. Dodatna zaščita na zadnjem kolesu pa omogoča brezskrbno vožnjo, tudi če nosite krilo ali plašč. Integriran motor in baterija poskrbita za lahkotno vožnjo, tako da vas ni treba skrbeti, na delo ali v šolo boste prišli sveži in spočiti. Večina koles NewBike ima doseg do 120 kilometrov z enim polnjenjem.

Hitrejša in varnejša vožnja

Vožnja je zelo podobna vožnji z običajnim kolesom, le da ima električno kolo zaradi motorja dodano pospeševanje, kar vam pomaga na klancih in grobem terenu. Povprečna hitrost klasičnih koles znaša približno 15 kilometrov na uro, medtem ko električno kolo dosega hitrost do 25 kilometrov na uro.

Električno kolo predstavlja skoraj enako raven telesne aktivnosti, kot če bi vozili klasično kolo, tako da tudi z električnim kolesom izboljšujete vzdržljivost in krepite mišice. Kolesarjenje z električnimi kolesi je bolj dostopno tudi za slabše pripravljene kolesarje, ki se prav z električnim kolesom več gibljejo, kar pripomore k boljšemu duševnemu zdravju.

Varna vožnja z dobrim pregledom vozišča

Foto: kolesa-newbike.si

Kolesa NewBike imajo večinoma žensko ogrodje, ki je izjemno praktično za oba spola, predvsem pa za starejše voznike, saj se na kolo usedete in sestopite brez dvigovanja noge prek sedeža. Kolesa imajo visoka in prilagodljiva krmila, ki so obrnjena k vozniku, kar omogoča udobno vožnjo in dober pregled nad prometom.

Na vožnjo s kolesom kot v kraljevski kočiji

Foto: kolesa-newbike.si

Mestna e-kolesa so namenjena vsakodnevnim vožnjam, saj z njimi hitro pridemo na želeni cilj. Takšna kolesa so narejena za pokončni, sedeči položaj kolesarja, kar ne prinaša velikih hitrosti, zato so primerna za mestno vožnjo. Po drugi strani pa so zaradi tega veliko bolj udobna. Krmilo je pri teh kolesih pokončno in nagnjeno malce nazaj, proti vozniku, zato je vožnja še bolj udobna. Pokončna drža kolesarju daje dober pregled terena in prometa.

Električno kolo Puch Folk C 2.1 je primerno za vsako moderno žensko, ki pogosto hodi po raznih vsakodnevnih opravilih in raziskuje kotičke domačega mesta in obrobja.

Skoraj vsako kolo NewBike ima tudi posebno okvirno ključavnico, s katero kolo zaklenete zelo hitro, in je zato primerna za hitre postanke. Kolesa imajo tudi stojala in nosilce spredaj in zadaj, tako da so primerna za prevažanje torb, košar in hišnih ljubljenčkov. Zadnji nosilci so dovolj močni za prevoz otrok.

Za dolge in kratke razdalje

Foto: kolesa-newbike.si

Treking e-kolesa so odlična izbira za kolesarjenje v naravi. Za dolge vožnje po hribih in dolinah. Treking električna kolesa so prava izbira, saj so vzdržljiva, zanesljiva, udobna in hkrati športna. Kljub temu jih lahko uporabljate tudi za mestno vožnjo.

Mestno e-kolo Vogue SLX ponuja udobno mestno in medkrajevno kolesarjenje. Ima devet stopenj električne pomoči in ogrodje unisex, ki je seveda ustrezno tudi za moške.

Zadnji hit med električnimi kolesi

Foto: kolesa-newbike.si

Zložljiva e-kolesa bodo prava za vas, če iščete praktično in priročno električno kolo, ki vas bo spremljalo vsepovsod. Zložljiva električna kolesa so ravno zaradi svoje priročnosti in praktičnosti nadvse priljubljena med kolesarji, popotniki, pustolovci in tistimi, ki potrebujejo funkcionalno rešitev za urbano mobilnost.

Zložljivo e-kolo Puch H 1.1 zložite v majhen paket, velikosti 85 × 40 cm, z višino 65 cm. Je idealno za izlete po mestu in okolici, hkrati pa ga je enostavno vzeti s seboj na pot z avtomobilom, ko se odpravljate na počitnice ali potovanje.

Večja varnost starejših kolesarjev

Foto: kolesa-newbike.si

E-kolesa za starejše so zelo praktična, ker pri vožnji z njim ohranjate telesno kondicijo, hkrati pa ni več utrujenosti in bolečin, ki so povezane s poganjanjem navadnih koles. Električni pogon vam pomaga pri premagovanju klančin in vožnji proti vetru, kar vam omogoča, da se gibate več in dlje.

Poleg tega so nekatera električna kolesa opremljena z dodatnimi funkcijami, kot so sedeži z visokim naslonom in stabilizatorji, ki pomagajo pri varni in udobni vožnji.

Mestno e-kolo Puch Folk je moderno, udobno in varno prevozno sredstvo za vaš vsakdan. Na voljo je v svetlomodri in črni barvi. Ima tri prestave in pet stopenj pomoči, s katerimi boste hitro našli ustrezno hitrost. Udoben sedež in ročke ponujajo prijeten občutek. To čudovito mestno kolo ima zaščito pred zdrsi s pedalov.