V ameriški ligi AHL končali sezono

Med tekmovanji, ki so se zaradi posledic epidemije novega koronavirusa končala predčasno, je tudi ameriška hokejska liga AHL. V tekmovanju, v katerem ima veliko moštev elitne NHL svoje podružnične zasedbe, ni bilo tekem od 11. marca, zdaj pa je vodstvo sklenilo, da sezone 2019/20 ne bo nadaljevalo.

Predsednik AHL David Andrews je sporočil, da se je izvršni odbor lige odločil, da ne bodo dokončali rednega dela sezone, prav tako pa ne bo končnice. "Ugotovili smo, da zaradi razmer, povezanih z epidemijo novega koronavirusa, sezone ni mogoče izpeljati do konca. Zdaj se bomo osredotočili na naslednjo sezono 2020/21," je sporočil Andrews.

V ligi so se zahvalili za podporo moštvom lige NHL in poudarili, da je na prvem mestu skrb za zdravje igralcev in osebja ter navijačev.

Lestvica z 12. marca, ko so ustavili tekmovanje, pa bo v tej zdaj odpovedani sezoni predstavljala temelj za podelitev nagrad igralcem, je še sporočilo vodstvo tekmovanja.

V ligi AHL je letos nastopal tudi mladi slovenski hokejist Jan Drozg. V začetku sezone se ni prebil med izbrance v NHL ekipi Pittsburgh Penguins, pozneje ga je moštvo poslalo v razvojno ligo ECHL, decembra lani pa je nato dobil vpoklic v ekipo Wilkes-Barre/Scranton Penguins, ki je podružnica Pittsburgha v AHL.

Za to ekipo v AHL je Drozg v sezoni 2019/20 zbral 32 tekem, dosegel je pet golov in imel tri podaje. Njegova ekipa je bila pred prekinitvijo po 63 odigranih tekmah na šestem mestu atlantske skupine.