Triglavani zmagovalci hokejske lige IHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Triglav Kranj so zmagovalci tretjega najmočnejšega hokejskega regionalnega tekmovanja v Sloveniji.

Hokejisti Triglav Kranj so zmagovalci tretjega najmočnejšega hokejskega regionalnega tekmovanja v Sloveniji. Foto: HK Triglav Kranj

Z današnjo tretjo finalno tekmo se je končala sezona tretjega najmočnejšega hokejskega regionalnega tekmovanja v Sloveniji. V finalu lige IHL sta igrala Triglav Kranj in Slavija Junior, prvaki pa so Kranjčani, ki so danes v Zalogu zmagali s 4:2, skupno pa z 2:1 v zmagah.

V finalu lige IHL sta se, tako kot v prejšnji sezoni, pomerila ista tekmeca, pa tudi prvak je isti, Triglav. Kranjčani so v začetku meseca nastopili tudi v finalu državnega prvenstva, a takrat je bila razlika v kakovosti prevelika in je SŽ Olimpija visoko zmagala.

Drugače je bilo v tem tekmovanju; Kranjčani so bili boljši na prvi tekmi v Zalogu (3:2), a so Založani nato zmagali v Kranju s 3:1 in izsilili odločilno tretjo tekmo.

Danes je v zadnji tretjini Triglav po zadetku Mihe Ahačiča povedel s 3:1, a je Juš Černe z drugim zaloškim zadetkom svojo ekipo še vrnil v igro. Založani so na koncu poskušali še brez vratarja, toda gostje so z zadetkom v prazna vrata potrdili zmago in naslov prvakov.

V ligi IHL je v tej sezoni sodelovalo 12 klubov iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. Od slovenskih so bili v njej poleg finalistov še Celje, Hidria Jesenice, MK Bled in SŽ Olimpija, ki je v tej ligi nastopila s svojo mlado ekipo.

V naslednji sezoni pa današnja finalna tekmeca najverjetneje ne bosta več igrala v istem tekmovanju. Konec tedna je namreč vodstvo alpske lige sporočilo, da sta se za sodelovanje v novi sezoni 2022/23 prijavila dva nova kluba, med katerima je tudi Slavija Junior. Dokončno bodo sicer sestavo tekmovanja potrdili do 10. maja.