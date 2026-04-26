Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga NHL, prvi krog končnice, 26. april

Kopitar in Kralji za biti ali ne biti

Anže Kopitar | Foto Reuters

Anže Kopitar utegne že v noči na ponedeljek po slovenskem času končati svojo imenitno kariero v hokejski ligi NHL. Hrušičan s svojimi soigralci iz moštva Los Angeles Kings namreč v četrtfinalni seriji zahodne konference proti Coloradu zaostaja z 0:3 v zmagah, Avalanche imajo tako priložnost v Kaliforniji končati delo in se uvrstiti v drugi krog končnice. V dvorani Crypto.com bo v vsakem primeru čustveno.

Anže Kopitar
Sportal Kopitar pred morda zadnjo NHL tekmo kariere ne želi razmišljati, kaj bo čez pet dni
Carolina Hurricanes
Sportal Carolina že napredovala v drugi krog končnice, Kopitar za podaljšanje sezone in kariere

Anže Kopitar utegne v noči na ponedeljek – četrta tekma serije med LA Kings in Colorado Avalanche se bo začela ob 22.30 po slovenskem času – odigrati še zadnjo tekmo v karieri v hokejski ligi NHL. Hokejistom iz Kolorada le še ena zmaga manjka za napredovanje v konferenčni polfinale, a Kralji bodo poskušali vse, da serijo podaljšajo in se morebiti še celo vrnejo pred domače gledalce.

Na vzhodu bosta poskušala moštvu Boston Bruins in Tampa Bay Lightning izenačiti seriji proti Buffalu in Montrealu, Anaheim Ducksi pa bodo na zahodu poskušali proti aktualnim podprvakom lige NHL, Edmonton Oilersom, povesti s 3:1 v zmagah.

Liga NHL, končnica, 26. april

Pari prvega kroga končnice

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /3:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /2:2/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /1:2/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /1:2/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /4:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /1:3/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /2:1/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /1:2/

/ / – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1

Preberite še:

Utah Mammoth
Sportal Utahu zmaga na prvi domači tekmi končnice
Anže Kopitar, Los Angeles Kings
Sportal Anže Kopitar in Kralji v izgubljenem položaju
Nhl, piščanec
Sportal Bizarno dogajanje na NHL-tekmi v Kanadi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
