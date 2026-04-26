Kopitar in Kralji za biti ali ne biti

Anže Kopitar utegne že v noči na ponedeljek po slovenskem času končati svojo imenitno kariero v hokejski ligi NHL. Hrušičan s svojimi soigralci iz moštva Los Angeles Kings namreč v četrtfinalni seriji zahodne konference proti Coloradu zaostaja z 0:3 v zmagah, Avalanche imajo tako priložnost v Kaliforniji končati delo in se uvrstiti v drugi krog končnice. V dvorani Crypto.com bo v vsakem primeru čustveno.

Anže Kopitar utegne v noči na ponedeljek – četrta tekma serije med LA Kings in Colorado Avalanche se bo začela ob 22.30 po slovenskem času – odigrati še zadnjo tekmo v karieri v hokejski ligi NHL. Hokejistom iz Kolorada le še ena zmaga manjka za napredovanje v konferenčni polfinale, a Kralji bodo poskušali vse, da serijo podaljšajo in se morebiti še celo vrnejo pred domače gledalce.

Na vzhodu bosta poskušala moštvu Boston Bruins in Tampa Bay Lightning izenačiti seriji proti Buffalu in Montrealu, Anaheim Ducksi pa bodo na zahodu poskušali proti aktualnim podprvakom lige NHL, Edmonton Oilersom, povesti s 3:1 v zmagah.

Liga NHL, končnica, 26. april

Pari prvega kroga končnice Zahod:

Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /3:0/

Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /2:2/

Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /1:2/

Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /1:2/ Vzhod:

Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /4:0/

Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /1:3/

Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /2:1/

Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /1:2/ / / – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1

