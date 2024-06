Danes bo znan novi prvak lige NHL. O tem, kdo bo v zrak dvignil Stanleyjev pokal, bodo hokejisti Florida Panthers in Edmonton Oilers odločili na sedmi finalni tekmi na Floridi. Gostitelji so v seriji vodili že s 3:0 v zmagah, nato pa kanadskemu moštvu dopustili neverjetno serijo treh zmag in izenačenje na 3:3. Če bi Edmonton zmagal še četrtič zapored, bi šele kot drugi v zgodovini do svetega grala prišel, potem ko je v finalu zaostajal z 0:3. To je leta 1942 do zdaj uspelo le Toronto Maple Leafs. Kanadčani lovijo šesti Stanleyjev pokal, prvega po letu 1990, Florida Panthers, ki je drugič zapored v finalu, pa sploh prvega v zgodovini.

Kakšen finale spremljamo v najmočnejši hokejski ligi na svetu! Florida Panthers so ga odprli s tremi zaporednimi zmagami, imeli v rokah več zaključnih ploščkov za prvi Stanleyjev pokal v zgodovini franšize, a do zdaj zapravili prav vse.

Ko je voda močno tekla v grlo Connorju McDavidu in kanadski ekipi, so ti strnili vrste in korak za korakom ostajali pri življenju. Potem ko so se znašli v nezavidljivem položaju, so nanizali tri zmage, ob katerih so tekmecu v povprečju zabili kar šest golov na tekmo, in izsilili odločilni sedmi obračun. Ta bo v ponedeljek zvečer v Amerant Bank Areni na Floridi, kamor je pripotovalo ogromno število navijačev Edmontona, ki verjamejo v šesti Stanleyjev pokal, prvi po skoraj treh desetletjih in pol.

Edmonton Oilers lahko kot drugi v zgodovini po zaostanku z 0:3 v finalu osvojijo naslov prvaka. Foto: Reuters

Do zdaj uspelo le Torontu

Če bi kanadskemu kolektivu na Floridi uspelo zmagati, bi postal šele drugi v zgodovini, prvi v moderni eri, ki je po zaostanku v finalu z 0:3 serijo povsem obrnil in postal prvak. To je do zdaj leta 1942 uspelo članom Toronto Maple Leafs proti Detroit Red Wings.

Eni lovijo šestega, drugi prvega

Na drugi strani so privrženci panterjev odločeni, da ne ostanejo na napačni strani zgodovine in da v tretjem velikem finalu vendarle osvojijo Stanleyjev pokal. V sezoni 1995/96 jim je to preprečil Colorado, v lanski pa Vegas Golden Knights.

Navijači Floride še čakajo na prvi Stanleyjev pokal. Foto: Reuters

"Mislim, da je vsem jasno, da ne gre za običajno tekmo, a v glavah se moramo čim bolje prepričati, da je običajna. Del tega je tudi to, da vztrajamo pri svoji rutini, ki nas je pripeljala do sem. Ne smemo se prepustiti čustvenemu vrtiljaku. Naredili nismo še nič. Da, zmagali smo tri velike tekme, da smo se vrnili v serijo, zdaj pa je tukaj ena tekma, ki bo odločila. Pripravljeni smo, imamo odlično priložnost," je v pogovoru za uradno spletno stran lige dejal kapetan Edmontona McDavid.

Matthew Tkachuk se ne želi ozirati na zadnje tri tekme, pač pa se osredotoča zgolj na današnjo. Foto: Reuters "Smo imeli priložnost za zmago na vseh zadnjih nekaj tekmah? Da, a na koncu dneva so na zadnjih treh tekmah igrali bolje od nas, mi pa smo bili verjetno boljši na prvih treh. Zdaj razmišljamo le o tem, da na led pridemo popolnoma osredotočeni, da odpremo tekmo s hitro in fizično igro in navdušimo svoje navijače, ki so bili za nas zelo pomembni v dozdajšnjem dogajanju. Pred nami je absolutno neverjetna priložnost. Da, želimo se spominjati stvari, ki so nam pomagale do zmag na prvih treh tekmah, a po drugi strani poskušamo pozabiti na preteklost in živeti v trenutku. Gremo po zmago in pokal," pa je pred klubsko tekmo kariere dejal napadalec Floride Matthew Tkachuk.

Liga NHL, 24. junij: