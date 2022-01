Dan hokejskih matinej in zmage NY Rangers, Bostona in Pittsburgha

Pittsburški pingvini so z 8:5 premagali morske pse iz San Joseja, že po prvi tretjini so vodili s 6:1.

Foto: Guliverimage

V hokejski ligi NHL so že odigrane tri tekme, ki so bile v ZDA na sporedu v opoldanskem in zgodnje popoldanskem času. NY Rangers so s 4:0 premagali aktualne prvake Tampa Bay Lightning, Boston Bruins so s 5:1 slavili na gostovanju pri rdečih krilih v Detroitu, Pittsburgh Penguins pa so doma z 8:5 ugnali San Jose Sharks.