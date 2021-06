Bo Vegas končal zmagoviti preobrat ali se bo Colorado rešil?

Četrtkov večer v ligi NHL bi lahko dal še zadnjega polfinalista tekmovanja. To lahko z zmago postane Vegas Golden Knights, ki je proti najboljši ekipi rednega dela Colorado Valanche v seriji zaostajal z 0:2, nato pa nanizal tri zmage in prišel do zaključnega ploščka. Na zmagovalca para v polfinalu že čaka Montreal Canadiens, v drugem polfinalnem paru si bosta nasproti stala Tampa Bay Lightning in New York Islanders.