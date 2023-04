Kopitar in Kralji v Seattlu

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo v noči na nedeljo po slovenskem času v gosteh spopadli s Seattle Kraken, tekmeci v pacifiški diviziji zahodne konference hokejske lige NHL. Kalifornijci v diviziji zaostajajo za vodilnimi Vegas Golden Knights in Edmonton Oilers, tudi ti dve ekipi pa bosta na delu ponoči.

La Kings so v pacifiški diviziji točko za Edmontonom in tri za Vegasom, ponoči pa se mudijo v Seattlu pri moštvu Kraken, ki je na četrtem mestu s šestimi točkami zaostanka za Kopitarjevimi. Vsa štiri moštva so za zdaj na mestih, ki peljejo v končnico, do konca rednega dela pa se bodo bolj ali manj borila le za čim boljše izhodišče v "play-offu".

Kralji so zadnji dve tekmi izgubili, s Seattlom pa imajo neporavnane račune. V tej sezoni so z njimi igrali dvakrat novembra lani. V gosteh so izgubili z 2:3, doma pa z 8:9. Obakrat sta moštvi igrali podaljšek.

Edmonton ponoči čaka spopad z Anaheim Ducks, Vegas Golden Knoghts pa pričakujejo Minnesoto.

