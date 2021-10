Zelko 20. na EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zelko je na tem evropskem prvenstvu odlično začel in dobil prvi plov ter drugega končal na drugem mestu, nato je bil naslednji dan v tretjem plovu 37., a že dan zatem ponovno prvi in četrti, tako da je kvalifikacije končal na drugem mestu. Nato je v petih finalnih plovih nanizal uvrstitve 54., 40., 34., 33. in 48. ter tako skupno končal na 20. mestu.

"Zelo sem zadovoljen, sploh z začetkom, s kvalifikacijami, v katerih sem pokazal izvrstno jadranje. Sem pa tudi malo razočaran, da tega nisem mogel prenesti še naprej v finalno vožnjo. Nekako se nisem najbolje znašel v vetru, ki smo ga imeli zadnje tri dni, ko je pihalo med 18 in 20 vozli hitrosti, malo pa se mi je poznala tudi utrujenost in odsotnost od jadranja. Dvajseto mesto je v tem trenutku moj najboljši rezultat na evropskih prvenstvih, si pa želim še boljših uvrstitev. Vsako leto grem višje, tako da gremo dalje," je po zaključku povedal Zelko.

Evropski prvak je postal Michael Beckett iz Velike Britanije, podprvak Hrvat Filip Jurišič, na tretje mesto pa se je zadnji dan prebil Madžar Jonatan Vadnai.

V razredu ilca 6 je evropska prvakinja postala Poljakinja Agata Barwinska, druga je bila Nizozemka Maxime Jonker in tretja Grkinja Vasileia Karahaliu.