V Laškem Slovenci dobro začeli kvalifikacije za Tokio

Za slovensko namiznoteniško reprezentanco je prvi dan nastopa na kvalifikacijah za paraolimpijske igre. Uvodoma je z dvema zmagama navdušil Kancler, ki si je že zagotovil petkove izločilne boje.

V igri za napredovanje sta po prvih porazih ostala Andreja Dolinar in Luka Trtnik, na svojem prvem nastopu na tako visoki mednarodni ravni pa se je izkazal tudi mladi Alen Bečirević.

"Splošno gledano lahko rečem, da si naša ekipa za danes zasluži oceno odlično. Rezultatsko je imel smolo le Luka Trtnik, ki se mu ni izšlo proti Slovaku. Celotna igra vseh štirih po dveh letih brez tekem pa je bila na visoki ravni in sem z njo zelo zadovoljen," je nastope ocenil trener Ožbej Poročnik in oddal: "Tudi Alen Bečirević se je izkazal proti Norvežanu Steffenu Salomonsenu in klonil z 2:3. Kancler je tako rekoč že v izločilnih bojih, tja pa bosta skušala jutri še Andreja Dolinar in Luka Trtnik," še doda Poročnik.

Kancler je pri dveh zmagah, opravil je s tekmecema iz Španije in Romunije. Prav proti slednjemu je pokazal tudi odločnost in psihološko stabilnost, saj je v zadnjem nizu večkrat zaostajal, a se je vrnil in slavil. Andreja Dolinar bo izločilne boje lovila proti jordanski tekmici Faten Elelimat, Luka Trtnik pa proti Rusu Alekseju Samsonovu. Brez možnosti za napredovanje je ostal mladi Bečirević.

Kvalifikacijski turnir med 3. in 5. junijem je prvi takšen pred paraolimpijskimi igrami doslej.

To je še zadnja priložnost za igralce, da si priigrajo mesto na paraolimpijskem turnirju. V Laškem bo na voljo še 21 vozovnic v prav toliko različnih kategorijah, zagotovili si jih bodo vsi zmagovalci. Sodeluje 210 igralcev iz 47 držav.

Predtekmovanje poteka po skupinah, v katerih so trije ali štirje udeleženci. Iz vsake se bosta naprej uvrstila po dva, sledi pa del tekmovanja na izpadanje. V moški konkurenci bo 11 kategorij, v ženski pa deset. Zmagovalci sobotnih finalnih bojev si bodo zagotovili uvrstitev v Tokio.