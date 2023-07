Sun Yingsha in Fan Zhendong pobrala smetano v Tivoliju

Finalna posamična obračuna namiznoteniških titanov sta navdušila gledalce v Tivoliju. Ženski obračun za zlato kolajno je bolje pričela tretja igralka na jakostni lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF). Chen Meng je v uvodnih dveh nizih zasenčila prvo igralko na svetu Sun Yingsha, v prvem nizu ji je dopustila vsega tri točke, v drugem pa je slavila z 11:8.

Nato je 22-letna Sun Yingsha le pokazala svoje mojstrstvo, v naslednjih treh nizih je povsem zagospodarila v dvorani pod Rožnikom in jih dobila z 11:8, 11:6 in 14:12. V šestem nizu je sedem let starejša Chen Meng le prekinila svoj "črni niz" in zmagala z 11:9 ter iztržila odločilen sedmi niz, ki ga je po hudem boju dobila prva igralka na svetu. Ta je povedla s 4:1, nato pa svojo rojakinjo držala na varni razdalji do končne zmage z 11:6.

Napeto je bilo tudi v moškem finalu

V moškem finalnem obračunu so prav tako odločale malenkosti, več preudarnosti in modrosti pa je v odločilnih trenutkih dvoboja pokazal prvi nosilec turnirja Fan Zhendong, ki je po zmagi s prvega mesta na lestvici ITTF izpodrinil današnjega osmoljenca finalnega obračuna.

Uvodni niz je 26-letni Fan Zhendong dobil šele na razliko s 15:13, nato pa je v ljubljanski areni zagospodaril tri leta mlajši Wang Chuqin ter v naslednjih dveh nizih zmagal z 11:8 in 11:3.

A prvopostavljeni Fan Zhendong je v nadaljevanju le našel šibke točke svojega tekmeca, četrti niz je dobil z 11:4, petega pa z 11:7. Wang Chuqin je po zmagi z 11:7 v šestem izsilil sedmi niz, po hudem in enakovrednem boju pa se je končal z zmago Fan Zhendonga z 12:10.

Finalna obračuna v moških in ženskih dvojicah bosta na sporedu v današnjih večernih urah. V moških dvojicah se bosta za naslov merili kitajski navezi Xiang Peng/Lin Shindong in Ma Long/Yuan Licen, v ženskih dvojicah pa Xia Lin Ni in Sarah De Nutte iz Luksemburga s Kitajkama Wang Yidi in Kuai Man.

Finale mešanih dvojic je bil prav tako v znamenju Kitajcev, Sun Yingsha in Wang Chuqin sta že v soboto zvečer odpravila rojaka Qian Tianyi in Liang Jingkuna s 3:1.

Fan Zhendong je bil boljši od Wang Chuqina. Foto: Guliverimage

Prireditelji zadovoljni

"Zadovoljni smo s celotnim turnirjem. Ogledalo si ga je lepo število gledalcev, predvsem pa smo zadovoljni z udeležbo najboljših igralcev in igralk na svetu. V Tivoli je prišla vsa elita namiznoteniškega športa, finalna posamična dvoboja z najvišje rangiranimi igralci in igralkami na svetu pa sta bila le pika na i," je o največjem mednarodnem turnirju na slovenskih tleh, kjer je nastopilo blizu 300 igralcev iz 45 držav, dejal direktor turnirja WTT Star Contender Ljubljana in prvi mož slovenske namiznoteniške zveze Tomaž Kralj.

Lep denarni sklad turnirja je v slovensko prestolnico privabil elito namiznoteniškega športa. "To je le eden od razlogov, da so v Ljubljano prišli vsi najboljši. Ena od prednosti našega turnirja je, da ga organiziramo v sodelovanju z Zagrebom, tako da so stroški potovanja za azijske igralce in igralke bolj ugodni. Zelo zadovoljni so tudi z dobro organizacijo tekmovanja, najbolj pa s tem, da se v Ljubljani počutijo prijetno in varno," je o imenitni udeležbi na turnirju za STA dejal Kralj.

"Za drugo leto imamo že potrjen turnir. Na sporedu bo med 10. in 16. junijem ter bo zadnji kvalifikacijski pred nastopom na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. To je najboljši obet, da bodo v Ljubljano znova prišli vsi najboljši," je še na koncu dejal Kralj.

Pa Slovenci?

Od slovenskih namiznoteniških igralcev in igralk je najboljši izid v Ljubljani dosegel Darko Jorgić. Trenutno deveti igralec na jakostni lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF), kar je najvišje med vsemi Evropejci, je izpadel v osmini finala. Za Hrastničana je bil usoden francoski najstnik Felix Lebrun, ki je zmagal s 3:0.

V glavnem delu turnirja so nastopili še Sara Tokić, Ana Tofant, Deni Kožul in Peter Hribar, prav vsi so se poslovili po uvodnih dvobojih. V kvalifikacijah so bili neuspešni Lara Opeka, Tjaša Novak, Enya Moltara, Brin Vovk Petrovski, Aljaž Godec in Miha Podobnik.

