Slovenski plavalec v ZDA dobil štipendijo za posebne dosežke

Slovenski olimpijec in plavalec Ljubljane Anže Tavčar, študent ameriške univerze Indiana, je maja prejel posebno štipendijo NCAA Postgraduate Scolarship za posebne dosežke v športu in plavanju, poroča spletna stran Swimming World Magazine. Gre za eno od 174 štipendij, ki jih vsako leto podeli NCAA.

Anže Tavčar je z nagrado "bogatejši" za 7.500 dolarjev nepovratnih sredstev, ki jih bo slovenski reprezentant še kako potreboval za nadaljevanje šolanja v ZDA, saj jeseni začenja študij stomatologije.

Tavčar, udeleženec olimpijskih iger v Riu de Janeiru in z 48,88 slovenski rekorder na 100 metrov prosto, je s študijem in športom v ZDA izstopal v zadnjih štirih letih ter prejel že številne nagrade. "Ta nagrada pa je zame nekaj posebnega, saj so zanjo res potrebni izstopajoči dosežki tako v športu kot šoli. Prijavil sem se, dobil tudi podporo na univerzi, številne reference in res sem zelo vesel. Študij stomatologije, ki ga začenjam, je zelo drag in ta denar mi bo prišel še kako prav," je za STA povedal Tavčar.

Foto: Sportida

Biologija in stomatologija

V Indiani je že končal študij biologije, obenem pa na nižjih stopnjah tudi psihologijo in tematiko obnašanja živali. "Biologija je seveda na prvem mestu, a v zobozdravstvu mi bo še kako prav prišla tudi psihologija, saj je to vsakdanje delo z ljudmi."

Plavalec, ki bo konec leta dopolnil 24 let, pa je na pomembnem razpotju tudi v športni karieri. "Od februarja praktično nisem treniral, saj je bilo končanje študija zelo naporno. Vem, da bo zahteven tudi študij stomatologije in sploh ne vem, kako naprej.

Okusil sem nastop na olimpijskih igrah, se prebil v širši evropski vrh in zdaj ne bi rad kar tako odnehal. Vsekakor zdaj spet treniram, poleti bom nastopil na kakšnem manjšem mitingu v Kopru ali Kamniku, potem pa se bom odločil, ali sem še dovolj dober in motiviran, da vztrajam, ali pa bom morda končal športno pot."