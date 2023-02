Milijon ljudi s pivom in objemi slavilo zmagovalce Super Bowla #video

V Kansas Cityju v zvezni državi Missouri so proslavili tretji naslov prvaka v ligi ameriškega nogometa NFL. Kansas City Chiefs so v nedeljo na Super Bowlu LVII z 38:35 premagali Philadelphio Eagles. Tudi na paradi je bil v središču pozornosti Patrick Mahomes. Podajalca prvakov so izbrali za najbolj koristnega igralca tako Super Bowla kot sezone. V eni roki je imel pokal, v drugi pivo.

Travis Kelce Foto: Guliver Image Na paradi se je sredi delovnega dne zbralo več sto tisoč ljudi (po nekaterih ocenah med 800 tisoč in milijonom), mladi in stari, še kužki so bili oblečeni v rdeče barve Chiefsov. Na velikem odru pred osrednjo železniško postajo v Kansas Cityju so Patrick Mahomes in soigralci nagovorili navijače in jim pokazali Lombardijev pokal, ki ga je ta generacija igralcev v mesto prinesla že leta 2020. "To je šele začetek. Nismo še končali." S temi besedami je množico razvnel Mahomes. Travis Kelce pa: "Vsi se sprašujejo, ali je to dinastija. To je dinastija!" V zadnjih petih sezonah so se res vselej uvrstili vsaj v konferenčni finale. Na Super Bowlu so nastopili trikrat in zdaj drugič zmagali.

Patrick Mahomes Foto: Guliver Image

Igralci, trenerji, lastnik kluba z družino so se na več avtobusih zapeljali po Grand Boulevardu in pozdravili množico. Na zadnjem avtobusu sta bila prva zvezdnika ekipe Mahomes in Kelce. Zadnjega je spremljala mama Donna Kelce, ki je v nedeljo navijala za obe ekipi, saj njen drugi sin Jason igra za Eaglese. Igralci so se sprehodili tudi med navijači, delili avtograme, se z njimi fotografirali in se objemali. "Navijači, to delamo za vas! Vsakič, ko se zaradi vas trese naš stadion, vas imamo še rajši," jih je "podkuril" Kelce.

Vrhunec parade pred Union Stationom. Foto: Guliver Image

Velika zabava v Kansas Cityju je trajala skoraj tri ure ure, so pa prvi navijači na igralce čakali že od ranega jutra. In to kljub temperaturam pod ničlo.