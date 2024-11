Ponomarenko Janić odprla nov vadbeni poligon

Štirikratni olimpijki Špeli Ponomarenko Janić so se na odprtju pridružili še župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, vodja korporativnega komuniciranja v Skupini SIJ Sara Wagner, vodja oddelka za šport za vse in šport na lokalni ravni OKS-ZŠZ Taja Škorc in vodja regijske pisarne OKS-ZŠZ Goran Sambt.

Foto: OKS-ZŠZ "Poligoni, kot je jekleni poligon za vadbo na prostem, so pomemben del lokalne športne infrastrukture. Na njih lahko vadijo vsi, vadbo pa si prilagodijo glede na svoje fizične zmožnosti. Ne le to, so tudi popolnoma brezplačni za uporabo," je ob odprtju povedala Ponomarenko Janić. "Kot deklica sem rada veliko časa preživljala zunaj, najraje sem plezala po drevesih. To v zadnjih letih zelo pogrešam, otroci niso več toliko zunaj, kot smo bili mi. Mislim, da je poligon super korak v pravo smer, da bodo otroci več zunaj, bolj aktivni, krepili mišice in lastno zdravje. Meni je ta vadba v otroških letih, za katero niti nismo vedeli, da je prava vadba, omogočila vrhunske rezultate v športni karieri.