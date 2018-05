Modrosti Marjana Fabjana: Otroci ne trenirajo. Treniraš lahko mladega psa.

Marjan Fabjan, najuspešnejši slovenski judoistični trener, je pri založbi Primus izdal publikacijo z naslovom Zmagovita pot juda, namenjeno mlajši in starejši populaciji. Že nekaj let pripravlja tudi obsežnejše delo o svoji karieri, ki bo, kot napoveduje, postalo pravi judoistični katekizem.

Publikacija z naslovom Zmagovita pot juda je izšla v nakladi tisoč izvodov. Foto: Ana Kovač

Publikacija v A4 formatu na 47 straneh in več kot sto fotografijah povzema glavne značilnosti in mejnike športa, zaradi katerega se Slovenci lahko pohvalimo s kar petimi olimpijskimi medaljami. Predstavitev ob izidu knjige, ki je izšla v nakladi tisoč izvodov, je v osrednji celjski knjižnici vodila urednica knjige Irma Toman. Ta je uvodoma povedala, da so do Fabjana pristopili z idejo o prevodu francoskega priročnika o judu, ki bi bil namenjen mlajši populaciji, a je ta idejo zavrnil, češ da si slovenski judo zaradi vseh uspehov, ki so jih zbrali slovenski judoisti, med drugim tudi dve zlati olimpijski medalji, zasluži avtorsko knjigo.

Knjigo je uredila Irma Toman. K Fabjanu je najprej pristopila z idejo o prevodu francoskega dela, a je Fabi predlagal avtorsko delo, saj da si ga slovenski judo zasluži. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Zmagovita pot juda je izšla na oddelku "za otroke in mladino", a je Fabjan prepričan, da bo zanimiva tudi za odrasle bralce, temu primerno je tudi univerzalno tudi napisana.

Krajši pogovor z Marjanom Fabjanom smo opravili ob robu pogovornega večera:

Ali v knjigi razkrivate tudi katerega od svojih trenerskih prijemov?

Ne, v tej ne, bo pa tega več v knjigi, ki jo pripravljam zadnja tri leta. Tista bo kot katekizem za judoiste. Računam, da bo izšla tudi v tujih jezikih, Mislim, da si pet olimpijskih kolajn, ki so jih dosegle moje varovanke, zasluži posebno knjigo. Da bodo zanamci vedeli, kako smo jih dosegli.

Prihodnje leto boste obeleževali 50. obletnico judoistične kariere. Ali ste že začeli vzgajati vašega naslednika ali naslednike?

Da, računam na vse dobitnice olimpijskih odličij, pa na Katjo Nareks in Igorja Trbovca, pa tudi na Miha Žganka, ki se bo nekoč vrnil iz Turčije in bo, opremljen z novimi znanji, lahko pomagal našemu klubu. V klubu smo njegovo odhod podprli, poznamo pa tudi razloge, ki so ga pri tem vodili.

Ste pri Žgankovem odhodu lahko potegnili vzporednice z vašim "gasterbajtarstvom" v Avstriji?

Da, povedal sem mu vse o svojih izkušnjah v Avstriji in mu svetoval. On to zna ceniti in spoštovati, kljub odhodu v tujino je ohranil odnos do svoje države in kluba.

Kaj pa ostala dva vaša nekdanja varovanca Adrian Gomboc in Rok Drakšič, ki sta iz Sankakuja prestopila v judo klub Bežigrad? Koliko se vas je njun prestop dotaknil?

Nič. Verjetno sta se za to odločila zaradi boljših pogojev, mi jima jih nismo mogli ponuditi.

Se pravi, da se boste v prihodnje še pozdravljali, ko se boste srečali? Tega zdaj menda ne počnete.

Verjamem, da se bomo.

Kako velika je baza, ki jo vzgajate za olimpijske igre v Tokiu?

Štartal bom z 11 tekmovalci, na koncu jih običajno ostane pet. Bom pa srečen že z dvema, če bosta šla na igre z željo po zmagi.

Predstavitve knjige so se udeležili tudi števni judoisti in judoistke, med njimi tudi olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, Anamari Velenšek, tretja z olimpijskih iger v Riu de Janeiru in Petra Nareks, dobitnica prve ženske medalje na evropskih prvenstvih za Slovenijo. Foto: Ana Kovač