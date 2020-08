Justin Thomas nova številka 1

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

En teden pred prvim letošnjim velikim turnirjem v golfu, prvenstvom PGA v San Franciscu, je znova prišlo do menjave na vrhu računalniške lestvice najboljših golfistov sveta. Španca Jona Rahma, ki je bil na vrhu zadnja dva tedna, je z zmago v Memphisu prehitel Američan Justin Thomas, ki je tako drugič v karieri stopil na prestol.

Sedemindvajsetletni Thomas je dobil enega najprestižnejših turnirjev izven velike četverice, World Golf Championships, za zmago pa je prejel 1,89 milijona dolarjev. To je njegova 13. zmaga na turnirjih serije PGA.

Thomas, ki je najbližje zasledovalce premagal za tri udarce, je tako postal četrti najmlajši igralec na prvem mestu lestvice Rolex. Pred njim so bili le Tiger Woods, Jack Nicklaus in Rory McIlroy.

Prvi golfski zvezdnik Woods ni igral v Memphisu, saj se je pripravljal na prvenstvo PGA, ki bo po pandemiji novega kronavirusa prvi tako imenovani major sezone. Sledila mu bosta septembra še US Open in novembra masters v Augusti, medtem ko je bil The Open odpovedan.