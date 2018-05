Italijanke tokrat boljše od Slovenk

SP V NAMIZNEM TENISU, 6. DAN

Slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca se je po dnevu odmora na svetovnem prvenstvu v Halmstadu še drugič pomerila z Italijo. Po zmagi 3:2 v predtekmovalni skupini tokrat ni bila uspešna, Italijanke so zmagale z enakim rezultatom, kot so pred petimi dnevi izgubile. Slovenke so tako že končale z nastopi na svetovnem prvenstvu, uvrstile so se od 29. do 32. mesta, za natančnejšo določitev uvrstitev pa dodatnih bojev ni.