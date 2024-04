Francozom ekipno zlato v Zagrebu

Judoisti Francije so novi ekipni evropski prvaki. V finalu prvenstva v Zagrebu so kar s 4:0 odpravili Gruzijce. Slovenija, za katero sta v posamični konkurenci odličje osvojili Andreja Leški in Kaja Kajzer, na ekipni tekmi ni nastopila.

Tretje mesto so osvojili Nemci, ki so premagali Italijane, in Srbi, ki so bili boljši od gostiteljev Hrvatov.

Za Francijo so nastopili Faiza Mokdar (do 57 kg), Margaux Pinot ( do70 kg), Joan-Benjamin Gaba (do 73 kg) in Alexis Mathieu (do 90 kg).

