Francijo pretresla nenadna smrt njenega športnega velikana

Foto: Guliverimage

"Tako žalostna novica. Christophe Dominici je bil neverjeten igralec, umetnik. Njegova nenadna smrt je šok za vse nas," se je po njegovi smrti, ki so jo kot prvi potrdili pri njegovem zadnjem klubu Stade Francaisu, pri katerem je leta 2008 končal svojo športno pot, oglasila tudi francoska ministrica za šport Roxana Maracineau.

"Legenda francoskega ragbija in eden od največjih v zgodovini igre," so ob žalostni novici zapisali pri krovni svetovni ragbi organizaciji. Za Christophom Dominicijem žaluje ves ragbi in tudi športni svet, v katerem je pustil globok pečat. Igral je za kluba La Valette, Toulon in kar 11 let za Stade Francais, s katerim je bil petkrat francoski prvak in dvakrat finalist evropskega pokala.

A legend of @FranceRugby and an all-time great of the game 🇫🇷



Rest In Peace, Christophe Dominici 🙏 pic.twitter.com/ByVRkoA2mt — World Rugby (@WorldRugby) November 24, 2020

Najbolj se je v spomin vtisnil v dresu Francije, za katero je med letoma 1998 in 2007 zbral 65 nastopov, predvsem s polfinalnim nastopom na svetovnem prvenstvu leta 1999, v katerem je Francija po zaslugi njegove nepozabne igre po velikem preobratu prišla do zmage nad močno favorizirano Novo Zelandijo.

Nepozabna tekma med Francijo in Novo Zelandijo v polfinalu SP 1999:

An unforgettable @FranceRugby moment 🇫🇷



Christophe Dominici was instrumental in France’s 43–31 win v New Zealand in the Rugby World Cup 1999 semi-final.



He will live long in the hearts of rugby fans around the world.



Rest In Peace, Christophe Dominici 💙 pic.twitter.com/08omKFcMbq — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) November 24, 2020

Kakšen je vzrok njegove smrti, odgovorni še niso potrdili. Njegovo truplo so našli ob stavbi blizu Pariza, na katero naj bi se pred tem povzpel, je povedala ena izmed prič.

Foto: Reuters

Dominici, ki je leta 2007 v avtobiografiji razkril, da se bori z depresijo, je bil po koncu športne poti nekaj časa trener. Potem je deloval kot radijski in televizijski strokovni komentator, nazadnje pa je njegovo ime v javnosti zakrožilo v začetku letošnjega leta, ko je v Franciji lobiral za vstop bogatih tujih vlagateljev iz Združenih arabskih emiratov, ti so želeli kupiti klub Beziers na jugu Francije, a pri tem niso bili uspešni.