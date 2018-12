Brigitte Strelec in Matej Lepej kegljača leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kegljaška zveza Slovenije je razglasila najboljše tekmovalke in tekmovalce ter klube v minuli sezoni. Priznanje kegljačica leta je predsednik zveze Milan Kurelič podelil Brigitti Strelec, kegljač leta pa je Matej Lepej iz mariborskega Konstruktorja. Najboljši slovenski ženski klub je Triglav, najuspešnejši moški pa Konstruktor.

Brigitte Strelec je tretjič zaporedoma dobitnica nagrade KZS. Letos je na posamičnem svetovnem prvenstvu v romunskem Cluju osvojila bronasto odličje. Poleg tega se je kot članica kranjskega Triglava v Sarajevu veselila naslova evropskih klubskih prvakinj in na domačih tekmovanjih dosegala odlične rezultate.

Matej Lepej je prav tako reprezentant, ki se je na SP v Romuniji skupaj v mešanih dvojicah skupaj s Petro Bašek prebil v drugi krog, med posamezniki je izpadel v šestnajstini finala, v kombinaciji je osvojil šesto mesto.

V mlajših kategorijah so bili v letošnji sezoni najboljši Anja Forštnarič in Nuša Bajželj (Triglav) ter Žiga Požar (Proteus) in Nejc Požun (Kočevje).