Zaključek motociklistične sezone bo na Portugalskem

V razredih moto2 in moto3 bo to 15. dirka sezone, saj so se dirkači v teh dveh kategorijah merili tudi marca v Katarju, preden je prišlo do prekinitve sezone zaradi pandemije novega koronavirusa.

Dirkališče Algarve bo prvič gostilo najboljše motocikliste na svetu, mesec dni pred tem (23.-25. oktober) pa bo prvič gostilo voznike formule 1.

MotoGP je na Portugalskem zadnjič gostoval maja 2012, ko so se dirkači merili na dirkališču v Estorilu.

"Delamo v smeri, da bi lahko dirko izpeljali pred gledalci. Želimo si, da bi v dirkaškem vikendu lahko gostili 30 tisoč navijačev, potem pa se bomo z Dorno (organizatorjem SP v MotoGP, op. STA) in zdravstvenimi organi odločili o prihodnjih korakih," je dejal vodja dirkališča Paulo Pinheiro.

Rita Marques, portugalska sekretarka za turizem, je že konec julija dejala, da bo tudi velika nagrada Portugalske v F1 potekala ob prisotnosti navijačev.