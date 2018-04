Žagar prepričljiv tudi na domačem terenu

Speedway, DP, Ljubljana

Žagar je pred 14 dnevi v Krškem dobil že prvo od letošnjih treh dirk, ki štejejo za naslov najboljšega v državi. Za šestnajstkratnega prvaka Slovenije domača tekmovanja že dolgo niso več velik izziv, voznik domačega kluba AMTK Ljubljana pa, čeprav je na preizkušnjo prišel v zadnjem hipu neposredno z ligaške preizkušnje na Poljskem, tudi tokrat ni imel prave konkurence, ne med peterico večinoma mladih slovenskih tekmecev ne med gostujočimi dirkači iz Slovaške, Češke in Madžarske.

Že v prvi vožnji sta se pomerila najboljša Slovenca s prve dirke, Matic Ivačič pa je na koncu ostal brez točk po težavah z motorjem. Žagar je to vožnjo dobil, tako kot tudi vse naslednje. Do novega slovenskega boja na vrhu je prišlo v 18. vožnji, ko sta se pomerila do takrat neporažena predstavnika domačega kluba Žagar in Nick Škorja, tudi ta dvoboj je dobil aktualni prvak.

Tudi v finalu, kjer so nastopili trije Slovenci in Madžar Norbert Magosi, je šlo Žagarju gladko. S popolnim izkupičkom 15 + 3 točk se je že močno približal novemu naslovu prvaka, za seboj pa pustil oba slovenska tekmeca.

"Lepo je doma zmagati, treba je dokazati, kdo je kdo"

Foto: Grega Valančič/Sportida "Pravzaprav je bilo več težav, da sem prišel sem. Odpovedali so mi letalo, na vrat na nos sem letel do Zagreba in prišel sem 40 minut pred dirko. Na hitro sem se pripravil in odvozil. Lepo je doma zmagati, treba je dokazati, kdo je kdo," je Žagar opisal današnji dan.

Za najboljšega slovenskega dirkača je bila današnja dirka le eno od ogrevanj pred zanj veliko pomembnejšim začetkom mednarodne sezone na najvišji ravni, saj bo 12. maja v Varšavi spet začel sezono v elitni konkurenci serije grand prix.

"Vesel sem, da smo našli skupni jezik s klubom tudi za nastope v DP. Dobil sem nov motiv, dogovoril sem se z novimi pokrovitelji in to so stvari, ki se 'poklopijo'", pa je dejal o izzivih domačega tekmovanja.

"Do SP je še veliko časa. Zdaj smo v fazi priprav, na Poljskem sem imel le dve dirki. A treba je še 'stestirati' motorje," pa se za zdaj še ne ukvarja s SP.

Na domači sceni pa se bo boj za državno krono, ki jo ima Žagar po današnjem uspehu praktično že skorajda v rokah, nadaljevala in končala šele po daljšem premoru, saj bo sklepna dirka sezone 4. avgusta v Lendavi.

Izidi:

1. Matej Žagar (Slo/AMTK Ljubljana) 15 + 3,

2. Nick Škorja (Slo/AMTK Ljubljana) 14 + 2,

3. Matic Ivačič (Slo/Krško) 10 + 1,

4. Norbert Magosi (Mad) 13 + 0

...

6. Jan Pintar (Slo/AMTK Ljubljana) 7,

8. Denis Štojs (Slo/Krško) 7,

12. Jan Hriberšek (Slo/Krško) 3