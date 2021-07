Hamilton za slabi dve desetinki hitrejši od Bottasa

Slednji je bil najhitrejši na prvem treningu, že pretekli konec tedna pa je dobil VN Štajerske na istem prizorišču.

FP2 CLASSIFICATION



A solid day of running for Mercedes, Aston Martin and AlphaTauri 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/xpRhwM6WOm