Valentino Rossi: Nihče ne ve, kaj se bo dogajalo

MotoGP

Valentino Rossi ne bo presenečen, če se bo v Argentini vrstni red pri vrhu premešal. Yamaha se v kvalifikacijah Katarja ni najbolj obnesla. Na tekmi sta oba dirkača (Valentino Rossi in Maverick Vinales) pokazala drugačno podobo. 39-letni Italijan se je z osmega mesta prebil na tretje mesto ter zaostal le za Andreo Doviziosom (Ducati) in Marcom Marquezom (Honda), Vinales pa se je s 15. mesta prebil do šestega mesta.

Valentino Rossi je na uvodni tekmi v Katarju zasedel 3. mesto. Foto: Reuters

Ali to pomeni, da je Yamaha našla prave nastavitve in da bo lahko v prihodnje mešala štrene najboljšim? "Najprej lahko povem, da po kvalifikacijah nisem bil najbolj zadovoljen z ravnotežjem motocikla, ker smo poskušali manj obremenjevati sprednjo pnevmatiko, ampak zaradi tega smo izgubili hitrost."

"Na tekmi sem si rekel, da bom naredil vse, da bomo čim hitrejši. Če se bo pnevmatika obdržala, se bo obdržala. Če ne, adijo … Korak naprej smo naredili že pri ogrevanju. Izboljšali smo pospeške iz zavoja in prav tako mislim, da smo dobro nastavili elektroniko. Veste, dobra in slaba stran je, da bo tudi to leto od proge do proge odvisno, kako se bodo obnašali motocikli. Nihče torej ne ve, kaj se bo dogajalo v Argentini," je povedal devetkratni svetovni prvak.

Izbira pnevmatik ne bo odvisna od voznika

V letošnji sezoni bo predvsem pomembno, kako se bo posamezni motocikel odzval na trdo, srednjo in mehko različico pnevmatik na določeni progi. "Po mojem mnenju bo odziv pnevmatik bolj odvisen od motocikla kot od voznika. Dani Pedrosa in Marc Marquez sta dirkala s trdimi različicami pnevmatik, ker je to najbolje za Hondo, vsi Yamahini vozniki pa so uporabili srednjo različico. To namreč najbolj ustreza našemu motociklu, kar pomeni, da se pnevmatiko izbira bolj na podlagi motocikla, ne na podlagi voznika. Sam sem poskusil tudi s trdo različico, vendar sem bil prepočasen," je za crash.net še povedal eden najboljših voznikov vseh časov.

V Katarju je Hondi bolj ustrezala trda različica pnevmatik. Foto: Guliver/Getty Images

Yamaha je lani v Argentini končala na prvem in drugem mestu. Takrat je zmagal Valentino Rossi, slabe tri sekunde za njim je bil Maverick Vinales, tretji pa Cal Crutchlow (Honda). Prvi prosti trening v Argentini bo 6. aprila.